Hollow Knight: Voidheart Edition: Next‑Gen‑Upgrade bringt höhere Auflösung, bessere Performance und mehr

Team Cherry hat Hollow Knight offiziell für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.
Die neue Version von Teil 1 läuft mit höheren Framerates, verbesserter Auflösung und zusätzlichen grafischen Effekten, die das ohnehin ikonische Art‑Design noch klarer wirken lassen.
Für alle bisherigen Besitzer auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox ist das Upgrade kostenlos.
Parallel dazu ist der neue Patch 1.5.12459 live gegangen, der das Spiel auf allen Plattformen weiter verfeinert. Neben technischen Verbesserungen und Performance‑Optimierungen gibt es auch neue Komfortfunktionen und Bugfixes, die das Spielerlebnis spürbar glätten.
Patch 1.5.12459 – Die wichtigsten Änderungen
- Unterstützung für 21:9‑ und 16:10‑Auflösungen
- Das Spiel pausiert nun in Inventarmenüs
- Umstieg auf das Unity Input System für breitere Controller‑Kompatibilität (das alte System bleibt optional verfügbar)
- Neues Dithering‑Feature zur Reduzierung von Farbbanding
- Behebung eines Softlocks im Grub‑Raum der City of Tears
- Reduzierte Stagger‑Bounce‑Höhe von Grey Prince Zote
- Überarbeiteter Great‑Slash‑Collider von Sly
- Salubra’s Blessing deaktiviert sich nun korrekt bei vollem Soul
- Sanfteres Karten‑Scrolling
- Diverse Performance‑Verbesserungen
- Weitere kleinere Fixes und Anpassungen
Mit dem Upgrade und dem neuen Patch präsentiert sich Hollow Knight in seiner bislang besten Form – ideal für alle, die Hallownest erneut oder zum ersten Mal erkunden möchten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss Teil 1 auch noch zocken, hab ja zuerst Silksong abgeschlossen.
höhere Auflösung ok, aber ich denke beim flashgameartigen Grafikstil von Hollow Knight oder Silksong macht das nicht den grossen Unterschied, mehr fps ist aber natürlich immer gut
Ich bin dazu geneigt es irgendwann noch einmal anzugehen… Es war so deutlich besser als Silksong,allerdings habe ich auch noch einige Metroidvanias auf der hohen Kante.