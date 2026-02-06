Hollow Knight: Voidheart Edition: Next‑Gen‑Upgrade bringt höhere Auflösung, bessere Performance und mehr

3 Autor: , in News / Hollow Knight: Voidheart Edition
Übersicht
Image: Team Cherry

Hollow Knight erhält Next‑Gen‑Upgrade – höhere Auflösung, bessere Performance und neue Features jetzt verfügbar.

Team Cherry hat Hollow Knight offiziell für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Die neue Version von Teil 1 läuft mit höheren Framerates, verbesserter Auflösung und zusätzlichen grafischen Effekten, die das ohnehin ikonische Art‑Design noch klarer wirken lassen.

Für alle bisherigen Besitzer auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox ist das Upgrade kostenlos.

Parallel dazu ist der neue Patch 1.5.12459 live gegangen, der das Spiel auf allen Plattformen weiter verfeinert. Neben technischen Verbesserungen und Performance‑Optimierungen gibt es auch neue Komfortfunktionen und Bugfixes, die das Spielerlebnis spürbar glätten.

Patch 1.5.12459 – Die wichtigsten Änderungen

  • Unterstützung für 21:9‑ und 16:10‑Auflösungen
  • Das Spiel pausiert nun in Inventarmenüs
  • Umstieg auf das Unity Input System für breitere Controller‑Kompatibilität (das alte System bleibt optional verfügbar)
  • Neues Dithering‑Feature zur Reduzierung von Farbbanding
  • Behebung eines Softlocks im Grub‑Raum der City of Tears
  • Reduzierte Stagger‑Bounce‑Höhe von Grey Prince Zote
  • Überarbeiteter Great‑Slash‑Collider von Sly
  • Salubra’s Blessing deaktiviert sich nun korrekt bei vollem Soul
  • Sanfteres Karten‑Scrolling
  • Diverse Performance‑Verbesserungen
  • Weitere kleinere Fixes und Anpassungen

Mit dem Upgrade und dem neuen Patch präsentiert sich Hollow Knight in seiner bislang besten Form – ideal für alle, die Hallownest erneut oder zum ersten Mal erkunden möchten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Hollow Knight: Voidheart Edition

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. link82 6840 XP Beginner Level 3 | 06.02.2026 - 18:58 Uhr

    höhere Auflösung ok, aber ich denke beim flashgameartigen Grafikstil von Hollow Knight oder Silksong macht das nicht den grossen Unterschied, mehr fps ist aber natürlich immer gut

    0
  3. Ash2X 314260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.02.2026 - 19:22 Uhr

    Ich bin dazu geneigt es irgendwann noch einmal anzugehen… Es war so deutlich besser als Silksong,allerdings habe ich auch noch einige Metroidvanias auf der hohen Kante.

    0

Hinterlasse eine Antwort