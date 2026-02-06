Hollow Knight: Voidheart Edition: Next‑Gen‑Upgrade bringt höhere Auflösung, bessere Performance und mehr

Team Cherry hat Hollow Knight offiziell für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Die neue Version von Teil 1 läuft mit höheren Framerates, verbesserter Auflösung und zusätzlichen grafischen Effekten, die das ohnehin ikonische Art‑Design noch klarer wirken lassen.

Für alle bisherigen Besitzer auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox ist das Upgrade kostenlos.

Parallel dazu ist der neue Patch 1.5.12459 live gegangen, der das Spiel auf allen Plattformen weiter verfeinert. Neben technischen Verbesserungen und Performance‑Optimierungen gibt es auch neue Komfortfunktionen und Bugfixes, die das Spielerlebnis spürbar glätten.

Patch 1.5.12459 – Die wichtigsten Änderungen

Unterstützung für 21:9‑ und 16:10‑Auflösungen

Das Spiel pausiert nun in Inventarmenüs

Umstieg auf das Unity Input System für breitere Controller‑Kompatibilität (das alte System bleibt optional verfügbar)

Neues Dithering‑Feature zur Reduzierung von Farbbanding

Behebung eines Softlocks im Grub‑Raum der City of Tears

Reduzierte Stagger‑Bounce‑Höhe von Grey Prince Zote

Überarbeiteter Great‑Slash‑Collider von Sly

Salubra’s Blessing deaktiviert sich nun korrekt bei vollem Soul

Sanfteres Karten‑Scrolling

Diverse Performance‑Verbesserungen

Weitere kleinere Fixes und Anpassungen

Mit dem Upgrade und dem neuen Patch präsentiert sich Hollow Knight in seiner bislang besten Form – ideal für alle, die Hallownest erneut oder zum ersten Mal erkunden möchten.