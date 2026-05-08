Hollowbody: Dystopischer Horror-Titel erhält Xbox Release-Termin

Der Tech-Noir-Survival-Horror Hollowbody erscheint am 5. Juni für Xbox Series X|S und erhält damit erstmals einen festen Konsolen-Release-Termin, begleitet von einem neuen Trailer, der die düstere Atmosphäre des Spiels in den Mittelpunkt rückt.

Im Spiel übernehmen Spieler die Rolle von Mica, einer nicht lizenzierten Schwarzmarkt-Kurierin, die sich in einer dystopischen Zukunftswelt bewegt und alles daransetzt, ihre verschwundene Partnerin zu finden. Dabei führt ihr Weg durch eine gefährliche Zone, die von Isolation, Bedrohung und Verfall geprägt ist.

Hollowbody kombiniert klassische Survival-Horror-Elemente mit moderner Inszenierung. Spieler müssen Umgebungsrätsel lösen, begrenzte Ressourcen verwalten und sich gleichzeitig gegen feindliche Gefahren zur Wehr setzen, während sie versuchen, aus dem abgeschotteten Gebiet zu entkommen.

Die Spielwelt ist als düsteres, narratives Erlebnis aufgebaut und setzt stark auf Atmosphäre, Spannung und psychologischen Druck. Die Suche nach der verschwundenen Partnerin bildet dabei den emotionalen Kern der Geschichte.

Der Xbox-Release erfolgt am 5. Juni um Mitternacht UTC und wird regional zeitlich gestaffelt veröffentlicht.