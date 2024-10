HoloLens: Microsoft stellt Produktion des Headsets ein

Die Produktion von HoloLens 2-Headsets wird eingestellt. Das teilte Microsoft gegenüber The Verge mit. Laut Craig Cincotta, Cloud Communications General Manager, habe man Kunden und Partner darüber informiert.

Sicherheitsupdates wird es noch bis Ende 2027 geben.

Cincotta schrieb in einer E-Mail: „Microsoft stellt die Microsoft HoloLens 2 nicht mehr her, und wir haben Kunden und Partnern ein letztes Mal signalisiert, dass sie sie kaufen können. Der Support für HoloLens 2, einschließlich Sicherheitsupdates, endet am 31. Dezember 2027.“

„Wir werden weiterhin in Mixed-Reality-Möglichkeiten mit Softwarelösungen und Dienstleistungen von Erstanbietern investieren und Partnerschaften mit dem breiteren Ökosystem für Mobiltelefone und Mixed-Reality-Hardware eingehen. Darüber hinaus bleiben wir dem IVAS-Programm des US-Verteidigungsministeriums voll verpflichtet.“