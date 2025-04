Holstin: Psychologischer Survival-Horror zeigt sein Waffenarsenal

Der polnische Entwickler Sonka hat einen umfangreichen Gameplay-Trailer für sein mit Spannung erwartetes psychologisches Survival-Horrorspiel Holstin veröffentlicht.

Der Trailer bietet einen skurrilen Einblick in die breite Palette an Waffen, die dir zur Verfügung stehen, wenn du in einer unheimlichen polnischen Stadt am See aus den 90er Jahren ums Überleben kämpfst, die nun von beunruhigenden Schrecken heimgesucht wird.

Die Möglichkeiten, den Frieden zu stören, sind vielfältig! Pistolen, halbautomatische Gewehre, Granaten, Blendgranaten, Molotow-Cocktails, Scharfschützengewehre, Uzis und sogar ein bisschen Freizeitschießen mit Pfeil und Bogen.

Außerdem zeigt der Trailer neues Gameplay-Material von der weitläufigen, verrottenden Stadt, die du auf deiner Suche nach Antworten erkunden wirst – was ist hier passiert, und wo um alles in der Welt ist dein bester Freund, der dir einige ziemlich zusammenhanglose und beunruhigende Nachrichten hinterlassen hat, bevor der Kontakt abbrach?