Honeycomb: The World Beyond: Sandbox-Survival-Spiel erscheint im November

Der Entwickler Frozen Way Studio hat in Zusammenarbeit mit Publisher Snail Games USA bekannt gegeben, dass ihr Survival-Sandbox-Spiel Honeycomb: The World Beyond am 6. November auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird.

Bereitet euch auf eine Reise der wissenschaftlichen Erforschung und des Überlebens auf einem beeindruckenden Planeten vor, der sowohl unglaublich freundlich als auch leicht feindlich sein kann.

Neben dieser Ankündigung hat das Studio eine neue Technologiepartnerschaft mit NVIDIA bekannt gegeben, die fortschrittliche Funktionen wie NVIDIA RTXDI, NVIDIA DLSS 4 mit Ray Reconstruction, Multi Frame Generation und Reflex integriert, um ein visuell atemberaubendes und immersives Erlebnis zu bieten.

Die Besucher der Gamescom 2025 können sogar eine brandneue Demo spielen und die NVIDIA-Technologie an einem speziellen Technologiestand in Aktion testen und das Team am Indie Arena Stand treffen. Um alle visuellen und Leistungsverbesserungen zu sehen, die Nvidia RTX in Honeycomb: The World Beyond bringen kann, seht euch das folgende Video an: