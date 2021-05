Hood: Outlaws & Legends: Blutiger We are Legends-Trailer veröffentlicht

Hood: Outlaws & Legends ist in ein paar Stunden spielbar! Schaut euch jetzt den blutigen „We are Legends“-Trailer an.

Hood: Outlaws & Legends, das Multiplayer-PvPvE-Raubspiel von Sumo Digital und Focus Home Interactive, ist in wenigen Stunden am 7. Mai für alle Vorbesteller spielbar, als Vorgeschmack auf die offizielle Veröffentlichung am 10. Mai!

Im Matchmaking in gegnerischen Viererteams wählt ihr euren Charakter basierend auf eurem bevorzugten Spielstil oder dem, was am besten zur Strategie eures Teams passt – Kooperation ist der Schlüssel zum Sieg in Hoods spannenden Raubüberfällen. Seht euch den heutigen „We are Legends“-Trailer an und stürzt euch mit eurer Bande von Outlaws in die Action: