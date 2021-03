Hood: Outlaws & Legends: Erster Charakter im Gameplay-Trailer vorgestellt

Beim Start des PvPvE-Heist-Games wird laut Entwickler Sumo Digital und Focus Home Interactive vier Klassen zur Auswahl geben. Der erste Charakter, welcher zum Start gespielt werden kann, wurde jetzt in einem Gameplay-Trailer vorgestellt. Der Ranger, so der offizielle Name, wird den Anfang einer vierstelligen Serie bilden. Bis zum Start des Spiels am 10. Mai werdet ihr also über alle vier Protagonisten bestens bescheid wissen.

In Hood: Outlaws & Legends müsst ihr in einem Team aus vier Spielern Raubzüge planen und gegen ein anderes Team gewinnen. Bevor es los geht, werdet ihr euren Charakter auswählen und könnt hierbei nach eurem persönlichen Spielstil entscheiden. Die Kooperation ist jedoch der Schlüssel zum Sieg und so solltet ihr stets auf die Entscheidungen eures Teams Rücksicht nehmen.

Der Ranger wurde in Anlehnung an den populären Robin Hood entwickelt und designt. Er ist darauf spezialisiert Gegner aus der Ferne mit seinem Bogen lautlos ausschalten zu können. Er ist auf Effizienz getrimmt und kann mit spielentscheidenden Kopfschüssen das Blatt wenden.

Mit dem Bogen könnt ihr Seile abschießen, diese können danach von euren Mitspielern benutzt werden, um über Mauern zu klettern und sich so leichter Zugriff zu verschaffen. Als Spezialfähigkeiten besitzt er explosive Pfeile, welche am Spieler stecken bleiben und dessen Explosion in einem bestimmten Radius Schaden verursachen. Zusätzlich könnt ihr Gegner für euer Team länger markieren und den Angriff dadurch besser planen. Im Spiel sieht das dann so aus:

Hood: Outlaws & Legends kann ab sofort für 29,99 Euro vorbestellt werden. Dadurch erhaltet ihr automatisch Zugriff auf das Kosmetikpaket „Forest Lords“. Außerdem ist das Spiel für Vorbesteller schon ab dem 7. Mai 2021 spielbar – drei Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung am 10. Mai 2021.