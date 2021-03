Hood: Outlaws & Legends: Neuer Gameplay-Trailer zeigt den Brawler

Hood: Outlaws & Legends, das neueste Spiel des Entwicklers Sumo Digital und des Publishers Focus Home Interactive, wird zur Veröffentlichung mit vier spielbaren Protagonisten ausgestattet. Die ersten beiden Charaktere haben wir euch bereits vorgestellt, den Ranger und die Jägerin.

In Hood: Outlaws & Legends kämpft ihr in Viererteams gegeneinander an und müsst gleichzeitig versuchen, einen von NPCs bewachten Schatz zu stehlen. Auch in diesem Multiplayer-Spiel gilt, Kooperation ist der Schlüssel zum Sieg. Doch ihr müsst auch mit eurem Charakter umgehen können.

Falls ihr bis jetzt noch nicht den Richtigen für entdeckt habt, ist vielleicht der Brawler etwas für euch:

Der Brawler zeichnet sich durch seine brachiale Angriffsweise aus. Mit einem Vorschlaghammer bewaffnet, habt ihr die volle Nahkampf-Power. Somit könnt ihr euren Verbündeten den Weg freimachen, Verteidigungslinien halten oder mit weiten Schlägen ganze Gruppen von Gegnern attackieren.

Ein Sprintangriff steht euch ebenfalls zur Verfügung, womit ihr schnell Feinde zu Fall bringen könnt. Der Brawler kann Falltüren schließen, um die Flucht zu vereinfachen und mit seinen Granaten für jede Menge an Verwüstung sorgen. Seine ultimative Fähigkeit „Zorn“ gibt ihm mehr Leben sowie unendliche Ausdauer, damit ihr eure Gegner noch besser und länger jagen könnt.

Hood: Outlaws & Legends erscheint am 10. Mai 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 sowie PlayStation 4 und PC. Wenn ihr das Spiel für 29,99 € im Microsoft Store vorbestellt, erhaltet ihr außerdem schon ab dem 7. Mai 2021 Zugriff auf die Vollversion und das „Forest Lords“-Paket.