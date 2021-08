Hood: Outlaws & Legends: Season 1: Samhain erscheint am 2. September

Hood: Outlaws & Legends, das multiplayer PvPvE Heist Spiel von Sumo Digital und Focus Home Interactive bekommt am 2. September mit Season 1: Samhain großen Zuwachs in Sachen Content!

In Teams von vier Spielern geht es entweder gegeinander oder gegen die KI: Wähle deinen Charakter basierend auf deinen Vorlieben was den Spielstil angeht oder wähle danach, was dein Team gerade benötigt um als Erstes die Schätze einzusacken – Kooperation ist Schlüssel zum Sieg in den knallharten Heists von Hood.

Der veröffentlichte Teaser Trailer gewährt einen Ausblick auf das, was nun ansteht. Die neue Gesetzlose, eine komplette Überarbeitung der Winden-Mechanik, neue Karten für den neu hinzugekommenen PvE-Modus und neue kosmetische Items, die über den Battle Pass zu haben sind.

Xbox Spieler können Hood: Outlaws & Legends vom 19. bis 23. August kostenlos im Rahmen der Free Play Days ausprobieren und das Spiel mit einem Rabatt von 40 % erwerben.