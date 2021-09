Hood: Outlaws & Legends: Season 1 Samhain ist jetzt verfügbar

Hood: Outlaws & Legends, the multiplayer heist game von Sumo Digital und Focus Home Interactive, das auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar ist, hat nun den Startschuss zu Season 1: Samhain gegeben, die neuen aufregenden Content, viele Upgrades und Bugfixes beinhaltet.

Um einen Eindruck der neuen schwert schwingenden Gesetzlosen, den Gameplayänderungen und den kosmetischen Erweiterungen zu bekommen, schaut euch jetzt den Trailer zu Season 1 an. Spiel das Spiel und die neuen Inhalte bis zum 5. September kostenlos auf Steam!

Die neueste Gesetzlose, Eidaa, hat das Schlachtfeld nun betreten. Sie ist ein talentierter Nahkämpfer und bringt beides, Magie und Schwerter mit in das Getümmel.

Als hybrider Charakter kann Eidaa sich ihren Weg zum Sieg mit Ausweichen oder Blocken erarbeiten. Während sie selber den Druck auf Gegner immer hochhält, hat sie selbst jedoch weniger Lebensenergie als andere Nahkämpfer – cleveres Ausdauer-Management ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Ihre Fähigkeiten beinhalten Tools, die die Gesundheit wieder herstellen, um ihre Kameraden und Verbündete in Topform zu halten. Auch das Platzieren von Teerbomben, die Gegner nicht nur Schaden zufügen, sondern sie auch verlangsamen, zählt zum Portfolio. Ihre stärkste Fähigkeit ist aber ein magischer Schild, der gegnerische Projektile stoppt, perfekt um wichtige Wege zu sichern und Objekte zu beschützen.

Wie auch andere Charaktere kommt sie mit vielen kosmetischen Varianten und Perks daher, um sie den eigenen Wünschen für die Heists anzupassen.

Season 1 führt ein komplett neues Winden-System ein. Der finale Kampf ist nun Punktebasiert und Teams müssen nun eine bestimmte Anzahl an Kerben erledigen, um das Spiel zu gewinnen. Wer sich schon früh um kleinere Ziele kümmert, wie das Öffnen der Vault, das stibitzen beim Scheriff oder das Platzieren der Truhe, wird später deutliche Vorteile haben. Das neue System belohnt Teams, die im Team und vorsichtig vorgehen in der Endphase der Heists.

Drei neue Maps kommen zum Classic Heist hinzu, dem neuen Co-Op Modus in Season 1. Ihr könnt eine Festung in den schneebedeckten Bergen angreifen, an den hügeligen Küsten von Coastal stehlen und die sumpfigen Gebiete der Marshlands erkunden.

Neben Seasons 1 gibt es für Hood: Outlaws and Legends den ersten Battle Pass. Schaltet eine Vielzahl an einzigartigen Outfits für die Gesetzlosen frei, neue Waffenskins und Banner – damit auf dem Schlachtfeld nicht nur Skill, sondern eben auch Stil dominiert.

Die Reise von Hood hat gerade erst begonnen! Im Verlauf der letzten Monate seit dem Launch hat Hood bereits zahlreiche aufregende Updates erhalten.Focus und Sumo hören dabei stark auf das Feedback der pulsierenden Community. Und Spieler können sich schon jetzt auf neue Inhalte freuen!