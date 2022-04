Hood: Outlaws & Legends: Season 3: Ostara erscheint am 5. April

Hood: Outlaws & Legends, das Mittelalter-Heist Spiel von Sumo Digital und Focus Entertainment startet am 5. April in Season 3: Ostara. Mit dabei ist ein neuer Battle Pass mit hunderten neuer kosmetischer Items und einem Feature, das von der Community schon lange gefordert wurde: Cross Plattform Squads.

Einen kleinen Ausblick gewähren die frisch veröffentlichten Screenshots:

Ab dem 5. April könnt ihr all eure Freunde in eure Gang an Outlaws einladen – egal auf welcher Plattform sie spielen. Gemeinsam könnt ihr an eurer Legende feilen. Mit Hood: Outlaws & Legends Season 3 Ostara könnt ihr wieder frische XP verdienen und über 100 neue kosmetische Items freischalten, um euren Look eurer fleischgewordenen Legende anzupassen. Kämpft gegen die Übermacht in euren eigenen Outfits, mit euren neuen Skins und Bannern.