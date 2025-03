Hopetown: Psychogeografisches RPG vorgestellt

Longdue hat den atmosphärischen Debüt-Teaser für sein in Entwicklung befindliches „psychogeografisches“ RPG Hopetown enthüllt, zusammen mit neuen Details über die Schlüsseltalente, die das Projekt gestalten.

Das Studio freut sich außerdem, ankündigen zu können, dass die Kickstarter-Kampagne für Hopetown am 17. März starten wird. Eine Vorab-Seite mit einer begrenzten Anzahl an Belohnungen für Frühbucher ist bereits online.

Longdue kann verkünden, dass Lenval Brown, die unverwechselbare Stimme des Erzählers von Disco Elysium, dessen einzigartiges Timbre und Gravitas für Kenner sofort erkennbar sind, eng in das Projekt eingebunden sein wird und einer Schlüsselfigur im Spiel seine Stimme leiht, wie im neuesten Trailer zu Hopetown angedeutet.

„Es ist ein gutes Gefühl, zurück zu sein und in etwas Neues einzutreten“, sagt Lenval Brown. „Es gibt nichts Schöneres, als eine Welt zum Leben zu erwecken und eine Geschichte zu gestalten, die nur darauf gewartet hat, in die Existenz gesprochen zu werden.“

Martin Luiga, Gründungsmitglied der ZA/UM Cultural Association, Autor der ersten Kurzgeschichte im Disco Elysium-Universum und Verfasser von sieben Charakteren in Disco Elysium, hat sich ebenfalls dem Longdue-Team angeschlossen.

„Ich freue mich, meine Erfahrungen mit Longdue zu teilen, um ihnen bei der Entwicklung der Erzählung und der Systeme für Hopetown zu helfen, indem ich auf die Stärken des narrativen RPG-Genres zurückgreife und versuche, sie zu erneuern, um eine reichhaltige Geschichte zu erzählen, die zu gleichen Teilen auf dem basiert, was gewesen ist, was ist und was sein könnte“, sagte Martin.

„Ich bin zuversichtlich, dass das Team eine würdige Ergänzung zum Kanon der westlichen RPGs liefern kann. Ich rufe die Fans des RPG- und Adventure-Genres auf, den Hopetown-Kickstarter zu unterstützen, um uns bei der Entwicklung des Spiels zu helfen.“