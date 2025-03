Hopetown: Trailer zum psychogeografischen Rollenspiel

Autor:, in / Hopetown

Neues Video taucht tiefer in Hopetown ein und Kickstarter für psychogeografisches Rollenspiel geht live

Longdue hat die Kickstarter-Kampagne für seinen ersten Titel gestartet, ein „psychogeografisches“ Rollenspiel namens Hopetown.

Das Studio freut sich außerdem, bekannt geben zu können, dass Ben Babbitt, einer des Trios hinter dem von der Kritik gefeierten Kentucky Route Zero, und Pawel Blaszczak, Musikkomponist der Original-Soundtracks von The Witcher und The Witcher 3: Wild Hunt, ebenfalls zum Team gestoßen sind und die Musik für das Kickstarter-Video komponiert haben.

Mit dem Start der Hopetown-Kickstarter-Kampagne taucht Longdue tief in die Spielmechanik, die Geschichte und das Setting ein und stellt den Spielern die Mischung aus Branchenveteranen und aufstrebenden Talenten vor, die an dem Spiel arbeiten.

Die Kampagne bietet eine mengenmäßig und zeitlich begrenzte (48 Stunden) Zusage, die es den frühen Unterstützern ermöglicht, ihren Namen in einem In-Game-Denkmal zu verewigen und In-Game-Objekte zu gestalten. Eine weitere mengenbegrenzte Zusage ermöglicht es den Unterstützern, ein oder zwei Exemplare des Spiels zu einem ermäßigten Preis zu erwerben.

Hier das Video für euch: