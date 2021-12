Horatio Goes Snowboarding: Morgen wird die Piste runtergebrettert

Autor:, in / Horatio Goes Snowboarding

Morgen erscheint das Arcade-Spiel Horatio Goes Snowboarding, in dem ihr verschneite Pisten runterbrettert.

Horatio Goes Snowboarding ist ein von Arcade-Games inspiriertes und unkompliziertes Spiel, das an klassische Ski- und Wintersportspiele der Vergangenheit angelehnt ist.

Entwickelt von Eastasiasoft Limited und Infinite State, liegt der Fokus des Spiels allein auf Spielspaß und ist frei von Handlung oder Mechaniken, die den Spielfluss hemmen könnten.

Leiht euch einfach ein Board aus und erreicht den Helikopter, indem ihr dem Verkehr auf dem Weg dorthin ausweicht. Auf dem Gipfel angekommen, geht die wilde Abfahrt los.

In Horatio Goes Snowboarding sind die Pisten zufällig generiert und die Hindernisse auf eurem Weg werden immer kniffliger, während ihr durch Slalom-Tore fahrt und so Punkte für den Punkte-Multiplikator holt.

Ihr solltet aber vorsichtig sein, denn wenn ein Besuch beim Arzt notwendig ist, müsst ihr dafür Geld bezahlen.

Horatio Goes Snowboarding erscheint bereits am Mittwoch für Xbox-Konsolen.