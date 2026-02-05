Horizon Hunters: Neues taktisches Koop‑Spiel im Horizon‑Universum für PS5 & PC

PlayStation und Guerrilla Games haben mit Horizon Hunters ein neues Spin‑off angekündigt, das die Welt von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West um eine frische Spielerfahrung erweitert.
Der Titel erscheint für PlayStation 5 und PC und setzt auf ein Konzept, das Guerrilla als „tactical co‑op“ beschreibt.
Ihr bewegt euch gemeinsam durch die gefährlichen Regionen der bekannten Maschinenwelt, arbeitet als Team zusammen und nutzt taktische Fähigkeiten, um Jagden zu planen, Maschinen zu kontrollieren und neue Bedrohungen auszuschalten. Die Entwickler betonen, dass Horizon Hunters nicht nur ein Nebenprojekt ist, sondern ein eigenständiges Erlebnis, das neue Figuren, neue Konflikte und neue Spielsysteme einführt.
Das Setting bleibt klar im etablierten Universum verankert. Ihr erkundet Gebiete, die zeitlich und geografisch an die Ereignisse von Zero Dawn und Forbidden West anknüpfen, trefft auf bekannte Maschinentypen und erlebt gleichzeitig neue Varianten, die speziell für kooperative Gefechte entworfen wurden.
Mit der Ankündigung von Horizon Hunters beginnt PlayStation eine gemeinsame Reise mit der Community. Ende Februar startet der erste geschlossene Spieltest, für den ihr euch über das PlayStation‑Beta‑Programm registrieren könnt. Crossplay und plattformübergreifender Fortschritt zwischen PS5 und PC sind ebenfalls bestätigt.
Der Grafikstil sagt mir auch nicht zu und das Gameplay, naja, wird ignoriert.
Sie versuchen den Leuten die IP aber auch ziemlich extrem aufzudrücken… Das ist ja schon das dritte Spiel ab von der Hauptreihe in 2 Jahren. Immerhin wird dieses Mal nicht die PS ausgelassen.
Das passiert wohl wenn ein Guerilla Mitarbeiter Chef wird.
Einfach nur enttäuschend. Wäre es ein kleines bzw. mittelgroßes Studio, würde ich anders darüber denken. Jedoch reden wir von einem der größten und „mächtigsten“ Studios in der Spielebranche und dann kommt so etwas bei rum… mein Hobby stirbt…
Du kannst davon ausgehen das Guerilla selbst wohl bestenfalls drüber geschaut hat..
Dein Hobby geht mit der Xbox Next weiter 😉
Da passt der der berühmte Spruch Playstation ist tot sehr gut 😄😉 Wird einschlagen wie die Bombe und es werden deswegen von Sony nie wieder Singleplayer Games entwickelt 😉 Ironie off… oder doch wieder on ? Keine Ahnung. Wollte mal den Spieß umdrehen 🙂
Eine etwas seriösere Aufmachung hätte mir eher zugesagt. So sieht es aus wie Fortnite und Co.
Das Gameplay sieht auch aus wie das, was man schon von den anderen bekannten Multiplayer Spielen kennt.
H:ZD hat mich damals gefesselt, aber der Rest war schon nicht mehr meins.
Komischer Grafikstil und Gameplay. Ne danke. Die Spiele von Sony werden irgendwie echt nicht besser 🙈🙈🙈
Na da haben wir es ja mal wieder Sony der geizige Verein 👍🏻😂
Mal abwarten ob das spiel erfolgreich wird.
Die Horizon Reihe ist aber schon ein
sehr großer hit für Sony.