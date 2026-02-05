Horizon Hunters: Neues taktisches Koop‑Spiel im Horizon‑Universum für PS5 & PC

Horizon Hunters ist ein neues, taktisches Koop‑Spiel im Horizon‑Universum und erscheint für PlayStation 5 und PC.

PlayStation und Guerrilla Games haben mit Horizon Hunters ein neues Spin‑off angekündigt, das die Welt von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West um eine frische Spielerfahrung erweitert.

Der Titel erscheint für PlayStation 5 und PC und setzt auf ein Konzept, das Guerrilla als „tactical co‑op“ beschreibt.

Ihr bewegt euch gemeinsam durch die gefährlichen Regionen der bekannten Maschinenwelt, arbeitet als Team zusammen und nutzt taktische Fähigkeiten, um Jagden zu planen, Maschinen zu kontrollieren und neue Bedrohungen auszuschalten. Die Entwickler betonen, dass Horizon Hunters nicht nur ein Nebenprojekt ist, sondern ein eigenständiges Erlebnis, das neue Figuren, neue Konflikte und neue Spielsysteme einführt.

Das Setting bleibt klar im etablierten Universum verankert. Ihr erkundet Gebiete, die zeitlich und geografisch an die Ereignisse von Zero Dawn und Forbidden West anknüpfen, trefft auf bekannte Maschinentypen und erlebt gleichzeitig neue Varianten, die speziell für kooperative Gefechte entworfen wurden.

Mit der Ankündigung von Horizon Hunters beginnt PlayStation eine gemeinsame Reise mit der Community. Ende Februar startet der erste geschlossene Spieltest, für den ihr euch über das PlayStation‑Beta‑Programm registrieren könnt. Crossplay und plattformübergreifender Fortschritt zwischen PS5 und PC sind ebenfalls bestätigt.