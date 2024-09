Horizon Zero Dawn: PS4-Version nach Remaster Ankündigung verdoppelt

Autor:, in / Horizon Zero Dawn

Bei der State of Play kündigte SONY in dieser Woche eine Remastered Version bzw. ein PS5-Upgrade für Horizon Zero Dawn für Oktober an.

Besitzer von Horizon Zero Dawn bzw. der Horizon Zero Dawn Complete Edition auf PS4 können für $9,99 ein PS5-Upgrade erwerben.

Doch mit der Ankündigung hat SONY heimlich den Preis für die PS4-Version des Spiels deutlich angehoben.

Wie Eurogamer berichtet, lag der Preis der Complete Edition zuvor bei 15,99 £. Jetzt wurde er im britischen PSN-Store mit 34,99 £ mehr als verdoppelt.

49,99 US-Dollar wird die Remastered Version für PlayStation 5 kosten.

Unterm Strich wären Spieler günstiger davongekommen, wenn sie sich die PS4-Version des Spiels und anschließend das Upgrade gekauft hätten.

Kein feiner Zug von SONY.