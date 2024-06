Horror Tales: The Beggar: Erscheint im Juni für Konsolen und PC

Kontrolliert im Juni in Horror Tales: The Beggar Raum und Zeit, um ein böses Monster zu bekämpfen.

Ab dem 17. Juni kontrollieren Spieler die Raum-Zeit, um ein böses Monster in dieser Terror- und Science-Fiction-Reise zu bekämpfen, die in einer zerstörten, aber wunderschönen Welt spielt. Verbiegt in Horror Tales: The Beggar die Physik, den Himmel und die Erde selbst in fesselnden Bosskämpfen mit der vollen Leistung der Unreal Engine 5 und Nvidia DLSS.

Die Geschichte und die Welt, die im Vorgänger Horror Tales: The Wine aufgebaut wurden, entwickeln sich in The Beggar weiter. Antworten, die im ersten Spiel der Saga offen geblieben sind, werden beantwortet.

Tretet ein in eine fesselnde Sci-Fi-Reise, die sich nach einem katastrophalen Ereignis entfaltet, wo sich Terror und Science-Fiction inmitten der Ruinen einer zerstörten Welt verflechten. Taucht ein in eine dynamische Mischung aus raumzeitverändernden Kämpfen und weltbewegenden Physikrätseln.

Kämpft in epischen Bosskämpfen, die eure Fähigkeiten in Umgebungen mit dynamischem Wetter und Tag/Nacht-System, das die Kämpfe stark beeinflusst, herausfordern werden.

Spielt auf dem PC oder auf Steamdeck dank maßgeschneiderter Einstellungen, die exklusiv für das Spielen mit 60fps auf Steamdeck entwickelt wurden.

Verändert mehr als 20 Zugänglichkeitseinstellungen, um ein maßgeschneidertes Erlebnis für euch zu schaffen. Benutzt den Fotomodus, um perfekte Aufnahmen zu machen und schaltet damit viele Geheimnisse frei.

Auf Steam könnt eine Demo von Horror Tales The Beggar spielen! Die Demo enthält reduzierte und angepasste Abschnitte der ersten 4 Level des Spiels.

Entwickelt und selbst veröffentlicht von Carlos Coronado, mehrfach ausgezeichneter Solo-Entwickler und Schöpfer von Evil Nun: The Broken Mask, Warcelona, MIND: Path to Thalamus, Koral, Horror Tales: The Wine und Infenium.

Die Portierung und Veröffentlichung der Version für PlayStation 5, Xbox One und Series X|S erfolgt durch Jandusoft.