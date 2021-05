Horror Tales: The Wine: Neues Horrorspiel für Xbox und PlayStation enthüllt

Mit Horror Tales: The Wine wurde ein neues Horrorspiel enthüllt. Entwickelt und im Eigenverlag veröffentlicht von Carlos Coronado, dem mehrfach ausgezeichneter Solo-Entwickler und Schöpfer von Warcelona, MIND: Path to Thalamus, Koral und INFERNIUM, soll das neue Spiel noch in diesem Sommer für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Horror Tales: The Wine Geschichte: Eine Pandemie, die starkes Fieber, schreckliches Delirium und Tod verursacht, hat unerbittlich die Bewohner des Archipels heimgesucht. Es geht das Gerücht um, dass ein angesehener Rotwein, der in der Hauptstadt produziert wird, die Kranken heilen kann.

Ihr übernehmt die Rolle von Martí Vermelló. In einem verzweifelten Versuch, die Infektion eurer Liebsten zu heilen, stehlt ihr ein Boot und macht euch auf den Weg zu dem Weingut, in dem der Rotwein hergestellt wird. Solltet ihr nur eine ungeöffnete Flasche Rotwein finden, sollte das genug sein. Auf der Insel angekommen, beschließt ihr zum Anwesen des Kellerei-Besitzers zu fahren und dort euer Glück zu versuchen.

Das Weingut der Familie Banydebosc liegt ganz in der Nähe und hat eine Anlegestelle. Ein kalter Geruch von Tod, Ruhe und Stille überkommt euch dabei, als ihr am Dock angekommen seid. Sie haben die infizierten Familien in ihren eigenen Häusern ohne Nahrung und Wasser eingeschlossen, aber selbst so hat die Quarantäne nicht funktioniert. Es gibt niemanden mehr, der noch am Leben ist, so scheint es zumindest.

In einem kurzen Gespräch mit Xboxdynasty versicherte uns Carlos Coronado, dass er für das Spiel auf der Xbox Series X eine 4K Auflösung mit 60 FPS anpeilen würde. Derzeit befinde man sich aber noch stark in der Entwicklungsphase.

Hier gibt es den ersten Teaser-Trailer zum Spiel: