Hot Wheels Infinite Rush: Kommt früher als geplant und zeigt neue Open-World-Inhalte

HOT WHEELS Infinite Rush erscheint bereits am 10. September und bietet vier frei erkundbare Inseln.

Fans von Arcade-Rennspielen dürfen sich freuen: HOT WHEELS Infinite Rush erscheint bereits am 10. September 2026 und damit früher als ursprünglich angekündigt. Wer sich für den Early Access entscheidet, kann sogar schon ab dem 7. September auf die Strecke gehen.

Zusammen mit der Vorverlegung des Releases haben Milestone und Mattel den neuen Trailer „Beyond the Track – Episode 1“ veröffentlicht. Darin stehen die offene Spielwelt und ihre zahlreichen Aktivitäten im Mittelpunkt.

Statt klassischer Rennstrecken erwartet die Spieler eine frei erkundbare Welt im Miniaturformat, die sich über vier miteinander verbundene Inseln erstreckt. Über ein Teleportationssystem namens Launcher lassen sich die Regionen jederzeit wechseln.

Jede Insel besitzt ihren eigenen Stil:

Wheelswood – eine moderne Großstadt mit Wolkenkratzern und langen Geraden

Tentacle Bay – Küstenlandschaften mit Stränden, Parks und archäologischen Fundstätten

Gearville – eine Wüstenregion mit Fabriken, Schluchten und Industrieanlagen

Drifty Temples – eine von Ostasien inspirierte Landschaft mit Neonlichtern, Tempeln und Kirschblüten

Neben klassischen Rennen bietet HOT WHEELS Infinite Rush zahlreiche weitere Aktivitäten. In den Daredevil-Herausforderungen können besondere Fahrzeuge freigeschaltet werden, während Delivery Stunts präzises Fahren mit wertvollen Belohnungen kombinieren. Stuntman fordert möglichst spektakuläre Zerstörung, Tourist dreht sich um das Fotografieren besonderer Orte und Find the Flame verlangt schnelle Navigation ohne vorgegebene Route.

Für Langzeitmotivation sorgen zudem zahlreiche Sammelobjekte sowie über 150 freischaltbare Hot-Wheels-Fahrzeuge. Diese verteilen sich auf vier Fahrzeugklassen, die jeweils über eigene Fahreigenschaften und individuelle Aufrüstungssysteme verfügen.

HOT WHEELS Infinite Rush erscheint am 10. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X und PC.

Dazu gibt es über 20 neue Screenshots in der Hot Wheels Infinite Rush-Galerie für euch.