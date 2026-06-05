Hot Wheels Infinite Rush: Leak enthüllt Release, Plattformen und Preis

Hot Wheels Infinite Rush könnte kurz vor offizieller Enthüllung stehen.

Ein neuer Leak liefert angeblich erste konkrete Informationen zu Hot Wheels Infinite Rush. Das bislang unangekündigte Rennspiel soll von Milestone entwickelt werden und bereits in wenigen Monaten erscheinen.

Den durchgesickerten Angaben zufolge kehrt Milestone damit zur Hot-Wheels-Marke zurück. Das Studio war bereits für Hot Wheels Unleashed und Hot Wheels Unleashed 2 verantwortlich. Der zuletzt veröffentlichte Ableger, Hot Wheels Let’s Race Ultimate Speed, entstand hingegen bei Bamtang Games und wurde von GameMill Entertainment veröffentlicht.

Der Leak nennt außerdem einen konkreten Veröffentlichungstermin. Demnach soll Hot Wheels Infinite Rush am 24. September 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Auch zum Preis gibt es bereits Informationen. Das Spiel soll für 49,99 US-Dollar angeboten werden und damit unterhalb der mittlerweile üblichen AAA-Preisschwelle liegen. Damit würde sich Hot Wheels Infinite Rush preislich auf einem ähnlichen Niveau wie Star Wars Zero Company bewegen.

Sollten sich die Angaben bestätigen, erwartet das Rennspiel allerdings ein äußerst stark umkämpftes Veröffentlichungsfenster. Der September 2026 gilt bereits jetzt als einer der vollsten Gaming-Monate des Jahres – GTA 6 sei dank.

Das Video wurde mittlerweile wieder entfernt.