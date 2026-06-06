Hot Wheels Infinite Rush: Über 150 Fahrzeuge rasen durch offene Spielwelten

Beim Summer Game Fest haben Milestone und Mattel Hot Wheels Infinite Rush offiziell vorgestellt. Das neue Arcade-Rennspiel setzt auf frei erkundbare Spielwelten, spektakuläre Stunts und eine große Fahrzeugauswahl im typischen Hot-Wheels-Stil.

Spieler erkunden vier thematisch unterschiedliche Inseln, die im Maßstab der beliebten Spielzeugreihe gestaltet wurden. Dabei führen die Strecken nicht nur über die ikonischen orangenen Rennbahnen, sondern auch durch offene Umgebungen mit Sprüngen, Hindernissen und versteckten Sammelobjekten.

Für die Rennen stehen mehr als 150 Fahrzeuge zur Verfügung. Die Wagen verteilen sich auf vier unterschiedliche Klassen und können durch Upgrades weiter verbessert werden. Neben klassischen Hot-Wheels-Modellen sind auch Fahrzeuge bekannter Automobilhersteller wie Ferrari vertreten.

Multiplayer-Fans dürfen sich auf Online-Rennen mit vollständigem Crossplay-Support freuen. Darüber hinaus unterstützt das Spiel einen lokalen Splitscreen-Modus für bis zu vier Teilnehmer. Ranglisten, Wettbewerbe und asynchrone Herausforderungen sollen langfristig für zusätzliche Motivation sorgen.

Auch kreative Spieler kommen auf ihre Kosten. Fahrzeugdesigns lassen sich mit umfangreichen Lackierungs- und Sticker-Editoren individualisieren. Zusätzlich kehrt der Streckeneditor zurück und wurde deutlich erweitert. Dank eines neuen Bodensystems können Streckenelemente direkt in die Spielwelt integriert werden. Eigene Kreationen lassen sich plattformübergreifend teilen, wodurch eine stetig wachsende Auswahl an Community-Inhalten entstehen soll.

Hot Wheels Infinite Rush erscheint am 24. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.

Spieler mit Early Access können bereits ab dem 21. September auf die Rennstrecken gehen.