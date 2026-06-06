Hot Wheels Infinite Rush: Über 150 Fahrzeuge rasen durch offene Spielwelten

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Image: Milestone S.r.l.

Hot Wheels Infinite Rush erweitert die Rennspielreihe um frei erkundbare Spielwelten.

Beim Summer Game Fest haben Milestone und Mattel Hot Wheels Infinite Rush offiziell vorgestellt. Das neue Arcade-Rennspiel setzt auf frei erkundbare Spielwelten, spektakuläre Stunts und eine große Fahrzeugauswahl im typischen Hot-Wheels-Stil.

Spieler erkunden vier thematisch unterschiedliche Inseln, die im Maßstab der beliebten Spielzeugreihe gestaltet wurden. Dabei führen die Strecken nicht nur über die ikonischen orangenen Rennbahnen, sondern auch durch offene Umgebungen mit Sprüngen, Hindernissen und versteckten Sammelobjekten.

Für die Rennen stehen mehr als 150 Fahrzeuge zur Verfügung. Die Wagen verteilen sich auf vier unterschiedliche Klassen und können durch Upgrades weiter verbessert werden. Neben klassischen Hot-Wheels-Modellen sind auch Fahrzeuge bekannter Automobilhersteller wie Ferrari vertreten.

Multiplayer-Fans dürfen sich auf Online-Rennen mit vollständigem Crossplay-Support freuen. Darüber hinaus unterstützt das Spiel einen lokalen Splitscreen-Modus für bis zu vier Teilnehmer. Ranglisten, Wettbewerbe und asynchrone Herausforderungen sollen langfristig für zusätzliche Motivation sorgen.

Auch kreative Spieler kommen auf ihre Kosten. Fahrzeugdesigns lassen sich mit umfangreichen Lackierungs- und Sticker-Editoren individualisieren. Zusätzlich kehrt der Streckeneditor zurück und wurde deutlich erweitert. Dank eines neuen Bodensystems können Streckenelemente direkt in die Spielwelt integriert werden. Eigene Kreationen lassen sich plattformübergreifend teilen, wodurch eine stetig wachsende Auswahl an Community-Inhalten entstehen soll.

Hot Wheels Infinite Rush erscheint am 24. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.

Spieler mit Early Access können bereits ab dem 21. September auf die Rennstrecken gehen.

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10 Kommentare Added

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  3. Ash2X 341480 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.06.2026 - 13:14 Uhr

    Es wirkt im Verhältnis zu den Unleashed Teilen irgendwie ziemlich schwach…

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  4. ShadowTerror90 78525 XP Tastenakrobat Level 4 | 06.06.2026 - 13:30 Uhr

    Bisschen mehr für Kinder dies mal ausgelegt oder täusche ich mich?Wenn man sich diese Unleashed Titel dagegen anschaut.

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  6. Rotten 126805 XP Man-at-Arms Gold | 06.06.2026 - 13:55 Uhr

    Das wird die kleinen freuen 😅✌🏻 am Ende darf ik och mitspielen 😹

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  7. Katanameister 452390 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.06.2026 - 13:59 Uhr

    Die Welt sieht mir ein wenig zu naiv, kindlich aus, aber die Autos machen einen positiven Eindruck.

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  8. d4wGkw0n 55730 XP Nachwuchsadmin 7+ | 06.06.2026 - 14:33 Uhr

    Sieht irgendwie cool aus, aber ich glaube nicht, dass ich es mir holen werde.

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