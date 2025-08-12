Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed: Arcade-Rennspaß für die ganze Familie enthüllt

Mattel bringt Netflix-Hit auf die Rennstrecke: Videospiel Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed startet am 24. Oktober 2025 auf Konsolen und PC.

Mattel und GameMill Entertainment veröffentlichen am 24. Oktober 2025 das neue Arcade-Rennspiel Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed.

Das Spiel basiert auf der erfolgreichen Netflix-Animationsserie Hot Wheels Let’s Race, die Kinder mit actiongeladenen Rennen und fantasievollen Charakteren begeistert. Alle drei Staffeln der Serie sind auf Netflix verfügbar und erreichten in mehreren Ländern Top-10-Platzierungen.

Ultimate Speed erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Ihr übernehmt die Rolle von Coop und seinen Freunden, um auf zwölf spektakulären Strecken gegen riesige Bossgegner wie eine feuerspeiende Drachenkreatur oder eine gigantische Cobra anzutreten.

Neben klassischen Rennen bietet das Spiel fünf verschiedene Modi, darunter Racing Camp, Cup Champ und Track Builder. Im lokalen Splitscreen-Modus können bis zu vier Spieler gleichzeitig antreten.

Das Spiel enthält eine Auswahl ikonischer Hot Wheels-Fahrzeuge wie GT-Scorcher, Super Twin Mill und Roger Dodger, die jeweils eigene Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen. Im Ultimate Garage könnt ihr neue Autos, Designs und Streckenteile freischalten und eure Fahrzeuge individuell gestalten.

Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed wird von Bamtang Games entwickelt und von GameMill Entertainment veröffentlicht. Die Standardversion kostet £34.99/€39.99, während die Digital Deluxe Edition für £39.99/€49.99 erhältlich ist und das High Voltage Speed DLC Pack enthält. Dieses Paket mit zusätzlichen Fahrzeugen, Streckenteilen und Designs kann auch separat für £12.99/€14.99 erworben werden.