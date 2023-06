Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged: Dynamische Features vorgestellt

In Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged ist ein schnelles Auto nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg. Das Spiel revolutioniert das Gameplay, indem es zwei neue Moves einführt, die die Kämpfe noch aufregender machen.

Mit der Kraft des Boosts können die Spieler jederzeit einen Sprung oder Doppelsprung ausführen. Diese neue Aktion ist ein ideales Hilfsmittel, um Gegner zu überholen oder enge Räume zu durchqueren und Hindernissen auszuweichen. Außerdem können die Spieler mit diesen neuen Moves nicht nur ihre Rennfähigkeiten verbessern, sondern auch neue Abkürzungen entdecken oder bisher unerreichbare Abschnitte der Strecke erreichen.

Eine weitere aufregende Mechanik, der Lateral Dash, ermöglicht es den Spielern, schnell zur Seite auszuweichen und mit Gegnern zu kollidieren, die sich auf beiden Seiten ihres Fahrzeugs befinden. Durch dieses Manöver können die Spieler ihre Gegner strategisch aus dem Weg räumen oder sie dazu zu bringen, an der Begrenzung der orangefarbenen Kunststoffbahn abzuprallen.

Diese neuen Aktionen, kombiniert mit den bereits im ersten Kapitel geschätzten Boost- und Drift-Mechaniken, eröffnen eine Vielzahl von Möglichkeiten und erweitern die Möglichkeiten der Spieler, strategische Entscheidungen zu treffen und jedes Rennen und jede Strecke auf ihre bevorzugte Art zu interpretieren.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged bringt den Spielspaß auf die nächste Stufe, indem es fünf unterschiedliche und völlig neue Umgebungen einführt: Eine weitläufige Spielhalle, die an die vergangene Ära der münzbetriebenen Automaten erinnert; der Hinterhof eines Wohnhauses, der in eine aufregende Rennarena verwandelt wurde; eine Minigolfplatz, eingebettet in eine Wildweststadt; ein Museum, in dem die Spieler zwischen Nachbildungen von Dinosauriern und anderen fossilen Artefakten Rennen fahren können, und schließlich eine Tankstelle, in der ein einst beschauliches Diner mit saftigen Hamburgern untergebracht ist.

Darüber hinaus wird in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged ein Track Room verfügbar sein, der eine spezielle, leere Umgebung für Spieler bietet, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre eigenen, einzigartigen Strecken in einem neutralen Raum entwerfen möchten.

Das Spiel wird eine Vielzahl von Strecken präsentieren, von denen sich einige in Innenräumen befinden, während andere unter freiem Himmel zu finden sein werden.

Ansonsten wird es Strecken geben, die nahtlos zwischen beiden Umgebungen übergehen und so ein dynamisches und fesselndes Rennerlebnis bieten. Diese Vielfalt an Schauplätzen beflügelt das Gameplay, da die verschiedenen Umgebungen eine Reihe von Oberflächen bieten, die das Fahrverhalten der Fahrzeuge erheblich beeinflussen. Folglich müssen die Rennfahrer ihre Fähigkeiten anpassen und sorgfältig das passende Fahrzeug für jedes Rennen auswählen, um ein spannendes und strategisches Spielerlebnis zu gewährleisten.

Apropos Fahrzeuge: Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged präsentiert ein erweitertes Sortiment mit einer beeindruckenden Sammlung von 130 kultigen Fahrzeugen aus dem Hot Wheels-Universum. Dazu gehört auch die Einführung völlig neuer Klassen wie ATVs und Motorräder.

Jedes Fahrzeug hat seinen eigenen Stil und Charakter, je nachdem, zu welcher Kategorie es gehört. So bieten die Fahrzeuge der Rocket-Kategorie unübertroffene Geschwindigkeit auf geraden Strecken, während die Fahrzeuge der Balanced-Kategorie eine perfekte Mischung aus Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bieten. Die Swift-Kategorie ist eine leichtere und wettbewerbsfähige Option, während der Drifter perfekt ist, um Kurven mit professioneller Finesse zu meistern.

Die Heavy Duty-Kategorie bietet dagegen kolossale und robuste Fahrzeuge, und die Off-Road-Klasse ist die ideale Wahl, um die anspruchsvollsten Off-Track-Gelände zu bezwingen.

Um die Konkurrenz wirklich zu dominieren, ist eine Kombination aus Stärke und Köpfchen gefragt. Aus diesem Grund führt Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged ein brandneues Skill-System ein, mit dem die Spieler das Fahrverhalten ihrer Fahrzeuge anpassen können.

Mit den verdienten Skill-Punkten können die Spieler in einen Skill-Tree investieren, der aus drei Zweigen besteht, die sich jeweils auf verschiedene Aspekte konzentrieren. Dazu gehören die Verbesserung des Fahrzeug-Boosts und der damit verbundenen Funktionen, die Verbesserung des Fahrverhaltens und schließlich die Verbesserung der Fähigkeit des Fahrzeugs, Hindernisse zu umfahren. Dieses System bereichert das Gameplay, indem es sinnvolle Möglichkeiten bietet und langfristig motiviert.

In Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged kommt es nicht nur darauf an, was unter der Haube steckt. Der Livery-Editor ermöglicht die Erstellung einzigartiger Lackierungen, um auf der Rennstrecke aufzufallen. Und der neue Sticker-Editor ermöglicht es den Spielern, spezifische Muster und Formen zu erstellen, zu speichern und zu teilen, um das Aussehen ihres Fahrzeugs noch weiter zu individualisieren! Sobald sie mit ihren Designs zufrieden sind, können sie sie mit der Welt teilen und ihre künstlerischen Fähigkeiten anderen Rennfahrern zeigen.

„Neben ihrer Erfahrung mit Rennspielen war die einzigartige Fähigkeit von Milestone, die Marke Hot Wheels zu verstehen, der Schlüssel zum Erfolg von Hot Wheels Unleashed“, so Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming bei Mattel. „Mit Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged hat Milestone das Gameplay, die Anpassungsmöglichkeiten, die Grafik und vieles mehr auf das nächste Level gebracht und dabei das authentische Hot Wheels-Erlebnis, das nach wie vor das wundersame Herzstück der Serie ist, noch weiter verbessert.“

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged kann für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden.