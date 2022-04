Hot Wheels Unleashed: DC Super Heroes Racing Season gestartet

Mattel und Milestone geben bekannt, dass die „HOT WHEELS – DC Super Heroes Racing Season“ ab sofort erhältlich ist. Die Saison bietet allen Spielern eine große Anzahl an kostenlosen und Premium-Inhalten. Die neuen Inhalte können durch das Absolvieren neuer Herausforderungen, die speziell für die Season hinzugefügt wurden, freigeschaltet werden.

Der DC Super Heroes Racing Season Trailer ist hier zu sehen:

Die „DC Super Heroes Racing Season“ beinhaltet sechs thematische Fahrzeuge, The Flash, Supergirl, Aquaman, Cyborg, Nightwing und Shazam. Neben thematischen Anpassungsgegenständen für den Keller und das eigene Spielerprofil gibt es auch jede Menge Zahnräder und Münzen, die für alle verfügbar sein werden. Die Saison endet am 14. Juni 2022.

Hot Wheels Unleashed bietet den Spielern die Möglichkeit, die Autos so zu fahren, als würden sie mit den Spielzeugautos aus Die-Cast spielen. Das Gameplay umfasst adrenalingeladene Rennen, eine erweiterte Auswahl an Hot Wheels -Fahrzeuge mit verschiedenen Attributen und Seltenheitsgraden, die die Spieler mit verschiedenen Skins anpassen können, sowie atemberaubende Strecken an alltäglichen Orten mit speziellen Streckenteilen und interaktiven Gegenständen. Das Spiel verfügt außerdem über einen revolutionären Strecken-Editor, mit dem die Spieler Strecken in jeder Spielumgebung individuell gestalten und mit der Spiel-Community teilen können.

Hot Wheels ist das meistverkaufte Spielzeug der Welt und hat seinen globalen Einfluss in mehr als 50 Jahren mit legendären Designs bewiesen. Heute hat sich Hot Wheels zu einem internationalen Powerhouse-Franchise entwickelt und beeindruckt dank mitreißender Live- und Virtual-Events, begehrten Verbraucherprodukten und hochkarätigen Kooperationen Fans auf der ganzen Welt. Der YouTube-Kanal glänzt mit herausragenden Bewertungen, während in jeder Sekunde 16,5 Hot-Wheels-Flitzer verkauft werden. Bis dato wurden mehr als 8 Milliarden Autos verkauft. Die Marke etabliert sich zunehmend erfolgreich in der digitalen Gaming-Sparte, sowohl im Mobile-Gaming-Sektor, als auch auf Konsolen und PC.

Hot Wheels Unleashed ist erhältlich für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store).