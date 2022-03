Hot Wheels Unleashed: Digigold gewinnt Hot Wheels Unleashed Design Battle

„Bei Hot Wheels geht es darum, den Wettkampfgeist zu fördern, und das hat der Design Battle wirklich hervorgebracht“, so Wu. „Die Marke hat schon immer die Grenzen der automobilen Leistung und des Fahrzeug-Designs erweitert, um das perfekte Auto zu kreieren. Das hat sich in der Kreativität der Fans widergespiegelt, die über 10.000 Beiträge zum Wettbewerb eingereicht haben. Reds „Digigold“-Lackierung war wirklich einzigartig, und wir freuen uns darauf, sie den Fans noch in diesem Jahr im Einzelhandel zum Kauf anzubieten.“