Hot Wheels Unleashed: Enthüllung zur Skyscraper-Strecke im Gameplay-Video

Milestone stellt in einem neuen Video zu Hot Wheels die Skyscraper-Strecke vor.

Seid ihr bereit, euch der Schwerkraft zu stellen und auf verrückten Strecken zu rasen, die auf einer vertikalen Karte aufgebaut sind? Milestone hat ein neues Video zu Hot Wheels veröffentlicht. In dem Pre-Alpha-Footage könnt ihr euch die Skyscraper-Strecke anschauen.

Nachdem bereits die rostige und dunkle Garage mit ihrer Untergrund-Stimmung vorgestellt wurde, wird es nun Zeit, sich eine neue Umgebung anzuschauen, in der es vor allem um die Vertikale geht. Skyscraper ist eine Baustelle und lässt die kleinen Flitzer auf drei Ebenen gegeneinander antreten, die definitiv die Höhenangst der Spieler herausfordern.

Das neue Video stellt darüber hinaus sechs weitere, der über 60 Fahrzeuge vor, die mit Veröffentlichung Teil des Spieles sein werden. Die sechs neuen Flitzer sind: Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin und Motosaurus.

Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die den Spielern auch noch zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten. Die Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und halten spezielle Streckenstücken und interaktiven Gegenständen bereit.

Der Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und mit der Community teilen können. Die Strecken im Spiel werden von den Entwicklern mit dem gleichen Editor gebaut, der auch allen Spielern zur Verfügung gestellt wird. Weitere Informationen zu Hot Wheels Unleashed haben wir euch bereits präsentiert.

Das rasante Arcade-Rennspiel erscheint am 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Darüber hinaus wird Hot Wheels Unleashed sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store verfügbar sein.