Hot Wheels Unleashed: Livery-Editor im Video vorgestellt

Mattel und Milestone zeigen in einem veröffentlichten Video die zahlreichen Möglichkeiten zur Anpassung der geliebten Flitzer in Hot Wheels Unleashed. Jeder Spieler besitzt einen Keller, in den Freunde zum Rennen und für spezielle Herausforderungen eingeladen werden können. Dieser kann ebenfalls nach den Vorlieben des Besitzers verschönert werden.

Der Livery-Editor ermöglicht es den Fans, ihre Autos einzigartig zu gestalten und ihren Wiedererkennungswert auf der Strecke zu erhöhen. Farben und Formen lassen sich nicht nur bei Hot-Wheels-Originalen verändern, sondern auch bei den Real-Manufactured-Autos. Aber das ist nur der Anfang. Die Kreationen können ebenfalls mit der Welt und Community geteilt werden.

Die Umgebungen sind ebenfalls bereit sich dem Rennen anzuschließen. Der Keller ist ein vollständig anpassbarer Raum, in dem Spieler die Möbel und Accessoires personalisieren können. Übrigens, es können im Keller auch Strecken gebaut werden. Jeder, der auf dieser Strecke fährt, sieht entsprechend die Anpassungen im Untergeschoss. Der Bau einer herausfordernden Strecke durch das Wohnzimmer, die Küche und den Billardtisch ist eine weitere Möglichkeit, das Rennsporterlebnis von Hot Wheels Unleashed noch unverwechselbarer zu machen.

Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen, mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die von Spielern zusätzlich mit Skins verschönert werden können. Die atemberaubenden Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und kommen mit speziellen Strecken-Stücken und interaktiven Gegenständen daher.

Der Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und anschließend mit der Community teilen können.

Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September im Handel für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und digital für PC via Steam und Epic Games Store.