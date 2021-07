Hot Wheels Unleashed: Trailer zeigt Auswahl an abgefahrenen Flitzern

Autor:, in / Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Unleashed zeigt im neuen Trailer die riesige Auswahl an abgefahrenen Flitzern.

Mattel und Milestone lassen heute in ihre riesige Garage blicken, voll mit Flitzern, die mit der Veröffentlichung von Hot Wheels Unleashed verfügbar sein werden.

66 Fahrzeuge, darunter die berühmtesten Originaldesigns von Hot Wheels aus der 53-jährigen Geschichte der Marke, sind Teil dieses Line-ups. Mit am Start sind Ikonen der automobilen Popkultur, beispielsweise der Party Wagon aus Teenage Mutant Ninja Turtles, Snoopy aus Peanuts, K.I.T.T. aus NBCs Knight Rider sowie die Zeitmaschine aus Universal Pictures und Amblin Entertainments Zurück in die Zukunft.

Rennliebhaber werden definitiv ihren Spaß mit dem riesigen Fuhrpark haben, der so manchen Straßen- oder Rennstrecken-Liebling aus Vergangenheit, Gegenwart und auch der Zukunft enthält. Von klassischen Fahrzeugen wie dem 32er Ford ‚Deuce‘ und dem 69er Dodge Charger bis hin zu modernen Lieblingen wie dem Audi R8 Spyder und dem Honda S2000 sowie Hypercars mit zukünftiger Technologie wie dem 2020er Koenigsegg Jesko ist wirklich für jeden etwas dabei.

Weitere Knüller-Fahrzeuge werden nach Veröffentlichung, am 30. September, hinzugefügt.

Zusätzlich zu den Hot-Wheels-Originalen wie Boneshaker und Twin Mill veröffentlicht Milestone eine Liste von Autos, mit denen Fans nach Herzenslust und Laune fahren können:

Unterhaltung:

Party Wagon

Snoopy

K.I.T.T.

Back to the Future Time Machine

Batmobile

OEMs:

Audi R8 Spyder

Audi Sport Quattro

’55 Chevy

Copo Camaro

’71 El Camino

’69 Dodge Charger Daytona

RAM 1500 Rebel

FIAT 500

’32 Ford

1956 Ford Truck

2018 Ford Mustang GT

Humvee

Honda S2000

2020 Koenigsegg Jesko

Mini Cooper S Challenge

Fahrzeuge können in Hot Wheels Unleashed mithilfe eines Raritäten-Systems aufgewertet werden. Dank dieses Features lassen sich die Flitzer sammeln und zerlegen, um ihre Leistung zu verbessern. Einige Upgrades müssen allerdings auch erst entdeckt werden.

Als das meistverkaufte Spielzeug der Welt ist Hot Wheels der globale Marktführer in der Kategorie Spielzeugfahrzeuge. In den vergangenen knapp 50 Jahren hat Hot Wheels seinen Einfluss auf die Autokultur mit legendärem Design und epischer Leistung bewiesen.

Heute ist Hot Wheels ein globales Powerhouse-Franchise mit Live- und virtuellen Events auf fast allen Kontinenten, begehrten Konsumgütern und hochkarätigen Kooperationen, einem erstklassigen Content-Channel auf YouTube und vielem mehr.

Jede Sekunde werden heutzutage im Schnitt 16,5 Fahrzeuge verkauft. Bis heute sind mehr als acht Milliarden Autos über die Ladentheke gefahren.

Mattel baut die Präsenz der Hot-Wheels-Marke i im Bereich der digitalen Spiele weiter aus, mit Erfolg auf mobilen, Konsolen- und PC-Plattformen.

Hot Wheels Unleashed erscheint am 30. September im Handel für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|Sx Xbox One, Nintendo Switch und digital für PC via Steam und Epic Games Store.