Hotel Barcelona: Blutiger Abstieg beginnt im September

Aus den verdrehten Köpfen der legendären Spieleentwickler SUDA51 (No More Heroes) und SWERY (Deadly Premonition) stammt Hotel Barcelona, das am 26. September 2025 seine verfluchten Türen öffnen wird und physisch für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint.

Vertrieben von Nighthawk Interactive, können die physischen Editionen des Spiels ab sofort bei großen Einzelhändlern wie Amazon, GameStop, Best Buy, Target und Walmart zum UVP von 29,99 $ vorbestellt werden.

Hotel Barcelona ist eine verstörende Mischung aus Horror, Action und Grindhouse-Ästhetik und entführt die Spieler in ein luxuriöses Hotel, das zu einem Schlachthaus geworden ist, in dem Amerikas verdorbenste Serienmörder auf sie warten. Als die junge US-Marshal Justine in der Nähe des Hotelgeländes verunglückt, wird sie in eine schreckliche Realität hineingezogen – und gezwungen, das Monster zu entfesseln, das in ihrem Inneren lauert: Dr. Carnival.

Entwickelt von White Owls und veröffentlicht von Cult Games, verbindet dieses 2,5D-Side-Scrolling-Action-Erlebnis stilvolle Slasher-Kämpfe mit übertriebenen Bosskämpfen, einer spannungsgeladenen Atmosphäre und chaotischen Koop-Modi. Gäste des Hotels Barcelona kommen in den Genuss von:

Ein Stockwerk für jede Angst: Kämpft euch durch horrorartige Hotelstockwerke, in denen es von Serienmördern nur so wimmelt, die alle von Horrorikonen aus der VHS-Ära inspiriert sind. Es erwarten euch Schreckmomente, surreale Wendungen und jede Menge Blut.

Eine mörderische gespaltene Persönlichkeit: Justines Verstand gehört nicht ihr selbst. Dr. Carnival, das uralte Wesen in ihr, verleiht ihr verheerende Kräfte – wenn ihr bereit seid, den Preis dafür zu zahlen.

Der Tod ist nur der Anfang: Wenn ihr sterbt, wird euer vergangenes Ich zu einem schattenhaften Verbündeten. Mit jedem Durchlauf werdet ihr stärker und entfesselt gespenstische Rache in dieser verdrehten Interpretation der Rogue-lite-Mechanik.

Koop-Gemetzel: Bringt Verstärkung mit. Bis zu vier Spieler können gemeinsam einchecken, um sich blutige Online-Multiplayer-Action zu liefern.

Willkommen im Hotel … aus dem ihr vielleicht nie wieder herauskommt. Hotel Barcelona erscheint am 26. September 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X. Vorbestellungen sind ab sofort bei allen großen Händlern möglich.