Hotel Barcelona: Multiplayer-Modi von Swery und Suda51 enthüllt

Swery und Suda51 stellen Mehrspieler-Features mit Koop und doppelgängerhaften Gegnern vor!

Die legendären Entwickler Hidetaka „Swery“ Suehiro und Goichi „Suda51“ Suda haben neue Details zu den Mehrspieler-Optionen von Hotel Barcelona vorgestellt.

Anders als ein simples Zusatzfeature setzt der Multiplayer-Modus auf Tiefgang und strategische Vielfalt.

Spieler können sich im Koop-Modus mit bis zu drei Teilnehmern zusammenschließen, um die Herausforderungen des Spiels gemeinsam zu meistern. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten der Teamtaktik und des Zusammenspiels, die den ohnehin komplexen Spielablauf noch spannender gestalten.

Darüber hinaus führt Hotel Barcelona ein innovatives PvP-Invasionssystem ein. Hierbei können Spieler in die Partien anderer eindringen und als feindliche Doppelgänger auftreten. Das Aufeinandertreffen endet erst, wenn einer der Kontrahenten besiegt ist, wobei der Sieger mit exklusiven Belohnungen rechnen darf.