Hotel Barcelona: Roguelite ist frei von KI-generierten Inhalten

Kultentwickler SWERY65 bestätigt einmal mehr, dass alle KI-Elemente aus dem Roguelite Hotel Barcelona entfernt wurden.

Im September erschien das aus der Feder der beiden japanischen Kultentwickler SUDA51 und SWERY65 stammende Roguelite Hotel Barcelona.

Eine Sache die bei Fans gar nicht gut ankam, waren einige Elemente, die mithilfe von KI erstellt wurden. Infolge der Kritik versprach man besagte KI-Elemente zu entfernen.

Mit dem im Oktober veröffentlichten VHS Update war dieser Vorgang abgeschlossen und Hotel Barcelona somit komplett KI-frei.

Dafür wurde das in VHS Tapes auftauchende Logo von „Red Tree Entertainment“ durch eine hauseigene Grafikerin neugestaltet sowie zuvor KI-generierte Sprachaufnahmen neu aufgenommen und bearbeitet.

Via X macht SWERY65 nun einmal mehr auf den Umstand aufmerksam, dass alle KI-generierten Inhalte entfernt wurden und es deshalb keinen Grund gebe, Hotel Barcelona zu boykottieren:

„Wir haben bereits sämtliche generative KI aus Hotel Barcelona entfernt, und dieses Spiel nutzt in keiner Weise mehr generative KI.“ „Falls ihr aufgrund von Gerüchten, dass weiterhin KI zum Einsatz kommt, gezögert habt, das Spiel zu spielen, lest bitte diese Meldung. Vielen Dank.“