Hotel Barcelona: Spiel wurde verschoben

Im letzten Jahr stellte das legendäre Entwickler-Duo Suda51 und Swery mit Hotel Barcelona ihr neues Spiel vor. Der 2,5D-Slasher, in dem Spieler in einer Zeitschleife stecken und der das Filmgenre parodiert, sollte ursprünglich noch in diesem Jahr erscheinen.

Doch das wird nicht mehr der Fall sein. Swery bestätigte gegenüber Gamereactor dien Verschiebung auf „Anfang 2025“.

Swery erklärte: „Im Moment überprüfen wir das Spiel auf Fehler und wollen es weiter polieren und verbessern. Aber im Idealfall wollen wir das Spiel Anfang 2025 veröffentlichen.“

Der Release soll zeitgleich für Xbox, PlayStation und PC erfolgen.