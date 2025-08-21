Hotel Barcelona: SWERY präsentiert Slasher-Roguelike

Image: CULT Games

White Owls Inc. veröffentlicht Hotel Barcelona am 26. September 2025 für PC, PlayStation und Xbox!

Im Rahmen der Future Games Show auf der gamescom 2025 stellte SWERY gemeinsam mit Sharapova das kommende Spiel Hotel Barcelona vor.

Entwickelt von White Owls Inc. in Zusammenarbeit mit Suda51, handelt es sich um ein Slasher-Roguelike mit Seitenansicht, das euch in ein surreal überzeichnetes Horror-Szenario entführt.

Ihr übernehmt die Rolle einer schüchternen FBI-Agentin, die von einem Dämon besessen ist und sich dadurch in eine kampferprobte Kämpferin verwandelt. Ziel ist es, eine Reihe von Serienkillern zu jagen, die von klassischen Slasher-Filmen der 1980er Jahre inspiriert sind.

  1. Rotten 66545 XP Romper Domper Stomper | 21.08.2025 - 11:03 Uhr

    Das behalte ik ma im Auge, könnte Spaß bringen 😅✌🏻 danke für die Info

  2. de Maja 291415 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 11:57 Uhr

    Ich hol mir kein Spiel mehr von ihm bis er Dark Dreams don’t die fertigstellt. Also nie.

    • Robilein 1145570 XP Xboxdynasty Legend Silber | 21.08.2025 - 12:10 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Großartiges Spiel. Warte auch bis heute auf Season 2. Wird wohl nie passieren. Genauso nervt es das Deadly Premonition 2 exklusiv für die Switch erschienen ist. Liebe den ersten Teil. Ist voll auf Twin Peaks gemacht. Geniale Serie.

