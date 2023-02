Hotel Renovator: Innenarchitektin stellt zahlreiche Möglichkeiten vor

Hotel Renovator: Innenarchitektin Noz Nozawa nimmt sich den endlosen Möglichkeiten des Spiels an. Werdet Zeuge ihres magischen Händchens in einem neuen Video.

Hotel Renovator, das Simulationsspiel, in dem ihr euer Traumhotel gestaltet, öffnet bald seine Türen – in einen Innenbereich, der „Oh mein Gott, renoviere mich“ schreit.

Nun, in bereits zwei Wochen, genauer gesagt am 7. März, startet eure virtuelle Karriere als Inneneinrichter. Schaut euch doch bis dahin an, wie Noz Nozawa, die in San Francisco heimische Innenarchitektin, ihren künstlerischen Einfluss in die spaßige Runderneuerung einbringt!

In Hotel Renovator nimmt euch der Storymodus auf eine herausfordernde Reise mit, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen und aus dem traurigen Hotel ein hochgeschätztes Reiseziel zu machen. Ihr habt diesen Ort von eurem verschollenen Großvater geerbt und lernt mehr über seine mysteriöse Vergangenheit, während ihr im Spiel voranschreitet.

Für eine völlig sorgenfreie Erfahrung lässt euch der Sandboxmodus eure kreativen Instinkte vollkommenausleben, genau wie Noz Nozawa im heutigen Video. Gesellt euch zu ihr, während sie die endlosen Möglichkeiten des Spiels entdeckt, darauf reagiert, mit euch Tipps teilt und von der schieren Auswahl an über 2000+ Gegenständen verwöhnt wird, von Wand- und Bodenpaneelen bis zu Dekorationen und Möbeln.

Eine riesige Auswahl an Möglichkeiten, die auch bei Formen und Farben keine Kompromisse eingeht. Jedes Stück kommt mit vielen Variationen – was Nozawa zusagt, während sie alle Möglichkeiten, ihren lebhaften Stil am elegantesten auszudrücken, erkundet.

Hotel Renovator wird der Kreativität sogar, dank der kommenden Mod-Unterstützung nach der Veröffentlichung, noch wilderen Lauf lassen. Also macht euch bereit, einzigartige Inhalte zu kreieren, zu teilen und Inspirationen aus einer Community aus gleichgesinnten Renovierer auszutauschen.