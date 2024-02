Hotel Renovator: Release-Termin im März steht fest

Autor:, in / Hotel Renovator

Hotel Renovator erscheint am 12. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Focus Entertainment und Two Horizons freuen sich, bekannt zu geben, dass Hotel Renovator, das Simulationsspiel, in dem ihr das Hotel eurer Träume gestaltet, am 12. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Startet euer Geschäftsabenteuer und nutzt die endlosen Renovierungsmöglichkeiten. Von der Innenarchitektur über die Dekoration bis hin zum Gastgewerbe: Nutzt über 2.000 Möbelstücke und Elemente, um eure einzigartige Vision von Wohndesign und Kundenservice in ein 5-Sterne-Unternehmen zu verwandeln.

Um Hotel Renovator in vollem Umfang zu erleben, wird die Five Star Edition ebenfalls am 12. März erscheinen und das Basisspiel, fünf Einrichtungs-Sets und zwei Zimmer- und Einrichtungs-Sets enthalten, deren Veröffentlichung für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant ist.