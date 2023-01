Hotel Renovator: Simulationsspiel für Xbox und PlayStation angekündigt

Autor:, in / Hotel Renovator

Hotel Renovator wird am 7. März auf dem PC veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt erscheint das Spiel auch auf Konsolen.

Focus Entertainment und Two Horizons freuen sich, bekanntzugeben, dass Hotel Renovator, das Simulationsspiel, in welchem ihr das Hotel eurer Träume designt, am 7. März für den PC und später im Jahr 2023 auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S veröffentlicht wird. Vorbestellungen sind ab jetzt möglich auf Steam und garantieren spezielle Items mit dem Palace Furniture Set DLC.

Das Warten hat für Fans des Genres bald ein Ende. Schon länger arbeiten die zwei Experten bei der Entwicklung und im Publishing zusammen, um Simulationsspiele der Extraklasse zu veröffentlichen. Seid gespannt auf neue Screenshots und einen spannenden Release Date Reveal Trailer.

Dieser dürfte das Interesse auch bei neuen Spielern des Genres wecken, oder?

Freut euch auf unendliche Möglichkeiten! Lasst euren kreativen Instinkten freien Lauf im Sandbox-Modus, oder entdeckt die Vergangenheit eures Großvaters und tretet im Story-Modus in seine Fußstapfen.

Nehmt die Dinge selbst in die Hand, nachdem ihr ein heruntergekommenes Hotel geerbt habt. Entwerft ein gewieftes Managementsystem und investiert schlau, um den Ruf eures Hotels von schäbig zu glorreich zu verwandeln. Von Innenarchitektur zu Dekorationen und Gastfreundschaft: Greift auf über 2,000 Items und Elemente zu, um eure einzigartige Vision von Wohndesign und Kundenerfahrungen in ein 5-Sterne Business zu verwandeln.

Hotel Renovator wird Mod Unterstützung ab der Veröffentlichung anbieten und gibt dadurch Spielern endlose Möglichkeiten, einzigartigen Content zu erstellen, sowie die eigenen Designs zu teilen und eine lebendige Community von Renovieren zu inspirieren.

Diese Community wird wachsen, um später im Jahre ebenfalls Konsolenspieler zu begrüßen – mit einer PlayStation 5 und Xbox Series X|S Veröffentlichung, die für 2023 geplant ist. Hotel Renovator wird am 7. März für PC veröffentlicht.