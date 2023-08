Hotel Renovator: Spiel erhält Mod Support zwischen neuen DLCs

Nach der Veröffentlichung im März erhält Hotel Renovator jetzt eine Integration für User Generated Content, angetrieben durch mod.io.

Zusätzlich wurde ein brandneuer DLC veröffentlicht, welcher exklusive Möbel in das Spiel integriert, genau wie ein kostenloses Update, welches neue Zusatzinhalte bringt.

Das Spiel wurde von Two Horizons entwickelt und von Focus Entertainment veröffentlicht und ist die Simulation, in der ihr euer Hotel der Träume errichten könnt. Es ist spielbar auf dem PC, wird später im Jahr aber auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S erscheinen.

Schaut euch den Launch Trailer an, um einen Überblick zu erhalten, was euch erwartet:

Innenausstattung angetrieben von der Community! Bei Hotel Renovator dreht sich alles um endlose Möglichkeiten, um das Hotel eurer Träume zu erschaffen. Das Spiel selbst bietet dabei bereits von Hotel aus über 2.000 Einrichtungsgegenstände, um euren wildesten Fantasien gerecht zu werden – und nun mit Mod Support, angetrieben durch die Features von mod.io, sind der Kreativität absolut keine Grenzen mehr gesetzt. Es ist Zeit, euren inneren Designerschweindehund rauszulassen und neue Inhalte zu erschaffen oder zu nutzen – schließt euch mit Gleichgesinnten zusammen.

Im Verlauf der letzten Monate hat Hotel Renovator mit neuen Tapeten bereits kostenlose neue Inhalte bekommen. Weitere kostenlose Updates sind in den kommenden Monaten geplant – auch Quality-of-Life Features und Optimierungen, haltet also die Augen offen.

Die neuen bezahlten DLCs bringen neue Möbelsets mit sich. Nachdem in den vergangenen Monaten das Kawaii Möbel Set, die Gym Möbel und die futuristischen Möbel erschien sind, ist jetzt das Steampunk Set verfügbar. Es führt neue, stilistisch interessante Möglichkeiten für euer Hotel ein. Wagt also einen Blick in die Welt der Zahnräder.

Zusätzlich werden noch zwei weitere Bezahl-DLCs in den kommenden Monaten erscheinen. Jeder wird seinen ganz eigenen Charme und seine ganz eigenen Inhalte mit sich bringen und den Mod-Bereich ebenfalls erweitern. Der nächste kostenpflichtige DLC wird euer Hotel in eine wahre Disco verwandeln, in der ihr euren eigenen Club errichten könnt.

Mit dieser Ladung an frischen DLCs erscheint heute auch die Hotel Renovator – Five Star Edition, welche das Basisspiel und alle bisherigen DLCs und die kommenden vier DLC-Sets beinhaltet – ebenso die kommenden zwei DLC Sets. Spieler, welche das Spiel und bereits einen DLC besitzen, können die Hotel Renovator – Five Star Edition per DLC Bundle, welche alle DLCs beinhaltet, updgraden.

Hotel Renovator ist auf dem PC via Steam und Epic Games Store verfügbar. Das Spiel erscheint später im Jahr auch für PS5 und Xbox Series X|S.