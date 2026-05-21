House Flipper 2: Sakura-DLC mit über 600 neuen Items veröffentlicht

Der Sakura-DLC erweitert House Flipper 2 um umfangreiche Inhalte im japanischen Stil und ist ab sofort verfügbar.

Mit dem neuen Sakura DLC erweitert House Flipper 2 sein Spielerlebnis um umfangreiche Inhalte im japanischen Stil und liefert gleichzeitig eines der bislang größten Add-ons für das Spiel.

Das DLC ist ab sofort für 14,99 US-Dollar auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

Im Mittelpunkt stehen über 600 neue Items, die von traditioneller japanischer Architektur bis hin zu modernen Einrichtungselementen reichen. Dazu gehören unter anderem Papierwände, Möbel im Japandi-Stil, Pflanzen, Dekorationen sowie zahlreiche neue Gestaltungsmöglichkeiten für Innen- und Außenbereiche.

Spieler können fünf neue Aufträge annehmen, die unterschiedliche Szenarien abdecken – von einem gemütlichen Teehaus bis hin zu einer verlassenen Schule. Ergänzt wird das Paket durch fünf neue Häuser, zusätzliche Käufer mit eigenen Vorlieben sowie drei Varianten einer japanischen Landschaft inklusive Blick auf den Fuji.

Neben dem kostenpflichtigen DLC erscheint gleichzeitig das kostenlose „Buyers 2.0“-Update. Dieses überarbeitet das Käufersystem grundlegend und führt unter anderem Feedback während Auktionen, detaillierte Käuferprofile sowie neue Interessenten ein.

Darüber hinaus bringt das Update neue Bauoptionen wie leere Grundstücke im Story-Modus, Verbesserungen beim Dachbau sowie zahlreiche Quality-of-Life-Anpassungen und über 100 zusätzliche Items.

5 Aufträge: vom gemütlichen Teesalon bis hin zur verlassenen Grundschule

5 traditionelle japanische Häuser, die es zu renovieren gilt

5 neue Käufer mit Interesse an traditioneller japanischer Architektur

Eine japanische Landschaft mit Aussicht auf Berg Fuji im Frühling

Papierwände und -fenster!

Mehr als 600 Objekte im japanischen Stil, darunter Möbel, Pflanzen, Dekorationen und noch mehr!

Neue Sammelobjekte

3 raffinierte Holzmontagen

… und überraschende neue Erfolge

Mit dem Sakura DLC setzt Entwickler Frozen District auf eine Mischung aus entspannter Spielerfahrung und umfangreicher Erweiterung, die sowohl kreative Freiheit als auch neue Inhalte in den Fokus stellt.