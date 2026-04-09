House Flipper 2: Sakura DLC: Release-Termin zu den neuen Japan-Inhalten

Für House Flipper 2 hat Frozen District das neue Sakura DLC offiziell vorgestellt, das am 21. Mai erscheinen soll. Der Preis für die Erweiterung liegt bei 14,99 US-Dollar und bringt zahlreiche neue Inhalte rund um japanische Kultur ins Spiel.

Im Mittelpunkt des DLCs steht die Möglichkeit, die Schönheit der Kirschblüte das ganze Jahr über zu erleben. Dafür erwarten euch über 300 neue, japanisch inspirierte Objekte, darunter Möbel, Pflanzen und Dekorationen. Ergänzt wird das Ganze durch neue Häuser, die ihr renovieren könnt, sowie eine Umgebung mit Blick auf den Fuji im Frühling.

Das Sakura DLC bietet zudem fünf neue Aufträge, die von einem gemütlichen Teehaus bis hin zu einer verlassenen Grundschule reichen. Zusätzlich stehen fünf typische japanische Häuser zur Renovierung bereit, während neue Käufer mit Interesse an traditioneller Architektur ins Spiel integriert werden.

Auch neue Sammelobjekte und drei komplexe Holzbau-Projekte sind Teil der Erweiterung. Zusätzlich warten neue Achievements darauf, freigeschaltet zu werden, was für zusätzliche Motivation beim Renovieren sorgt.

Parallel dazu verzeichnet die Reihe weiterhin große Erfolge. Die Franchise erreichte kürzlich einen Peak von über 90.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam, was auf eine erfolgreiche Free-to-Keep-Aktion für den ersten Teil zurückzuführen ist. Millionen von Spielern haben sich das Spiel gesichert und sorgen für ein anhaltend großes Interesse an der Reihe.