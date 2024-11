House Flipper: Dine Out-DLC tischt neue Gerichte auf

Autor:, in / House Flipper

Neue Aufgaben und Gerichte werden mit dem Dine Out-DLC diese Woche in House Flipper aufgetischt.

Die Entwickler der Krakauer Studios Frozen Way und GameFormatic bringen die neueste Erweiterung für House Flipper „Dine Out“ am 26. November 2024 um 17:00 Uhr in die digitalen Stores.

PC-Benutzer können den DLC für $14,99 erwerben und erhalten in den nächsten zwei Wochen einen Rabatt von 10%. Für Xbox One- und PlayStation 4-Spieler kostet der DLC $19,99.

Mit der Veröffentlichung dieser gastronomischen Erweiterung werden dem Basisspiel auch mehrere neue kostenlose Features hinzugefügt, um das Gameplay zu verbessern.

Dazu gehören die Möglichkeit, Häuser zurückzusetzen, ein vereinfachtes Rastersystem, Wandmarkierungen für den Bau und Abriss, ein verbesserter Shop-Filter, der die Sortierung von Gegenständen nach Erweiterungen und Basisspiel ermöglicht, sowie Verbesserungen der Speicheroptimierung und der FPS-Leistung.

House Flipper: Dine Out fügt dem Spiel weitere Inhalte hinzu, darunter:

10 fesselnde und fesselnde Quests

10 Häuser zum Renovieren und Dekorieren

30 Gerichte aus der ganzen Welt zum Zubereiten

Die Möglichkeit, Restaurants, Büros und Häuser zu vermieten

Präzise und symmetrische Platzierung von Objekten auf flachen Oberflächen

Die Möglichkeit, Tische mit Tischtüchern zu dekorieren

Die Möglichkeit, eigene Werbeschilder zu entwerfen

Über 1350 neue Gegenstände!