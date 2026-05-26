HoYoverse: Milliarden-Investment in KI soll NPCs und Spieleentwicklung revolutionieren

Der Genshin-Impact-Publisher HoYoverse setzt künftig stark auf eine KI-getriebene Entwicklungsstrategie.

HoYoverse, der Publisher hinter Titeln wie Honkai: Star Rail und Genshin Impact, plant laut einem Bericht massive Investitionen in künstliche Intelligenz für die zukünftige Spieleentwicklung.

Demnach will das Unternehmen in den kommenden drei Jahren bis zu 14,6 Milliarden US-Dollar in KI-Technologien investieren. Die Ankündigung erfolgte Berichten zufolge im Rahmen einer internen Technologie- und Rekrutierungsveranstaltung im Mai.

Im Mittelpunkt der Strategie steht der Aufbau eines eigenen KI-Ökosystems. Statt ausschließlich auf externe Modelle zu setzen, plant HoYoverse die Entwicklung eigener Infrastruktur, darunter GPU-Cluster, Trainingssysteme und eine eigene Anwendungsarchitektur.

Ziel des Investments ist es, KI stärker in zentrale Bereiche der Spieleentwicklung zu integrieren. Dazu zählen unter anderem NPC-Verhalten, Automatisierung von Entwicklungsprozessen, Content-Erstellung sowie dynamische Live-Service-Systeme.

Ein konkretes Beispiel für den geplanten Einsatz ist das kommende Life-Simulation-Spiel Petit Planet, in dem KI-gestützte NPCs eine zentrale Rolle spielen sollen.

HoYoverse folgt damit einem Branchentrend. Bereits zuvor hatte der Publisher Krafton angekündigt, sich stärker als „AI-first Company“ auszurichten und umfangreiche Investitionen in entsprechende Technologien vorgenommen.

Mit der aktuellen Strategie positioniert sich HoYoverse langfristig in Richtung einer stärker KI-gestützten Spieleentwicklung, die sowohl Produktionsprozesse als auch Spielerlebnisse nachhaltig verändern könnte.