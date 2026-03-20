Human Fall Flat: Erreicht 58 Millionen Spieler – jetzt noch verrückter

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Image: Curve Digital

Human Fall Flat begeistert über 58 Millionen Spieler weltweit mit seinem aberwitzigen Gameplay und Spaß für bis zu acht Teilnehmer.

Entwickler No Brakes Games und Publisher Curve Games haben den Indie-Blockbuster-Hit Human Fall Flat auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Mit mehr als 58 Millionen Spielern weltweit bietet Human Fall Flat aberwitzigen Spielspaß – allein oder für bis zu 8 Spieler!

Die verbesserte Edition bietet die volle Ladung Charme, Chaos und Kreativität, die Spieler kennen und lieben, optimiert für Nintendos Next-Gen-Konsole.

Mit der Nintendo Switch 2-Edition können Spieler in eine abwechslungsreiche Mischung aus fünf neuen Leveln eintauchen: Werft, Museum, Ausflug ins Grüne, Schlaraffenland und Testkammer sowie Allzeitfavoriten wie Schloss, Azteken und Wasser.

Besitzer der Human Fall Flat – Nintendo Switch 2 Edition können die neuen, exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlichen Level über die GameShare-Funktion auch mit Freunden auf Nintendo Switch teilen.

Darüber hinaus werden alle zukünftigen Human Fall Flat-Level verfügbar sein, sobald sie für Konsolen erscheinen, einschließlich Steampunk-Party und des neu veröffentlichten Wikinger-Levels mit DAVE THE DIVER, das schon bald verfügbar sein wird.

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9 Kommentare Added

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  1. RappScallion 26320 XP Nasenbohrer Level 3 | 20.03.2026 - 10:34 Uhr

    Beeindruckende Zahlen. Ich liebe physikbasierte Spiele, Human Fall Flat ist echt klasse.

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  2. GERxJOHNNY 68810 XP Romper Domper Stomper | 20.03.2026 - 10:48 Uhr

    Auch so Sachen wie Gang Beasts kann man an einem feuchtfröhligen Partyabend gut mit Freunden zocken

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  6. AnCaptain4u 256755 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.03.2026 - 12:26 Uhr

    Starke Zahlen.
    Bisher kam es bei mir noch nie dazu, dass das Game bei nem feuchtfröhlichen Abend gezockt wurde.

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  9. Rotten 107285 XP Hardcore User | 20.03.2026 - 14:02 Uhr

    Gab dem Game schon einige Versuche 😅 hat mich einfach nit abgeholt ✌🏻 aber starker Erfolg ✌🏻

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