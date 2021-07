Human Fall Flat: Level-Design-Wettbewerb zum fünften Geburtstag

No Brakes Games und Curve Digital geben bekannt, dass Human Fall Flat einen spannenden Level-Design-Wettbewerb zum 5. Jahrestag veranstaltet, um fünf Jahre des wackeligen Physik-Plattformer-Spaßes zu feiern.

Im Vorfeld des fünften Geburtstags des preisgekrönten Spiels am 22. Juli lädt der Wettbewerb die Fans dazu ein, groß zu träumen und ihre fantasievollsten Level-Design-Ideen in den sozialen Medien in einem kreativen Medium ihrer Wahl einzureichen. Die Teilnehmer können zeichnen, malen, aus Knete oder Bausteinen modellieren, eine kurze Beschreibung schreiben oder sogar einen Kuchen in Form eines Levels backen – und dann ein hochauflösendes Bild ihrer Kreation mit der Chance auf den Gewinn teilen. Die Juroren bewerten die Einsendungen nach dem Maß an Vorstellungskraft, das in jeden Beitrag eingeflossen ist.

Der glückliche Gewinner wird seine Traumlandschaft als echtes In-Game-Level für PC und Konsolen zum Leben erwecken und erhält außerdem ein SteelSeries Arctis 7 Headset und ein SteelSeries Qck+ Mousepad. Die zwei Zweitplatzierten erhalten ebenfalls ihr eigenes SteelSeries Qck+ Mousepad.

So nehmt ihr teil:

Um teilzunehmen, müssen alle der folgenden Aktionen auf Gleam abgeschlossen werden.

Folgt Human Fall Flat auf Twitter Besucht Human Fall Flat auf Facebook Ladet ein Bild des Leveldesigns hoch

Der Wettbewerb ist jetzt eröffnet und läuft bis zum 12. August 2021.

Human Fall Flat: 5th Anniversary Level Design Competition Trailer:

Human Fall Flat ist für Mitglieder im Xbox Game Pass enthalten.