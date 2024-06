Humanity: Das Licht ist das Ziel im Xbox Game Pass

Autor:, in / Humanity

In diesem Video könnt ihr euch Gameplay aus dem Xbox Game Pass-Spiel Humanity auf der Xbox Series X anschauen.

Das Schicksal der Menschheit liegt in Humanity in euren Pfoten. Als Hund bewegt ihr Menschenmenge sicher ans Ziel, indem ihr befiehlt, wohin sie laufen, springen und klettern müssen.

In über 90 Levels verbergen sich viele Hindernisse, Gegner und Rätsel, die ihr lösen müsst, um eure Menschenmengen in Sicherheit zu bringen. In der Story-Kampagne erwarten euch zusätzliche spannende Bosskämpfe und freischaltbare Fähigkeiten.

Humanity | Das Licht ist das Ziel

Humanity ist für 29,99 EUR im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.

