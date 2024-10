Humble Games: Neuigkeiten zu Showcase, Partnerschaft und mehr

Nach der Ankündigung des Zeitreise-JPRG Threads of Time auf der Tokyo Game Show in diesem Jahr rüstet sich Humble Games für ein starkes Jahr 2025 mit der Ankündigung, dass im ersten Quartal 2025 ein Humble Games Showcase stattfinden wird.

Der Showcase wird Updates für bereits angekündigte Spiele enthalten und alle neuen Projekte enthüllen.

Steve Horowitz, Präsident von Ziff Davis, sagte: „Wir freuen uns auf die Zukunft von Humble Games. Während wir an einer großartigen Reihe von Spielen arbeiten, die 2024 und darüber hinaus auf den Markt kommen, sowie neue Möglichkeiten suchen, hat unsere strategische Partnerschaft mit The Powell Group dazu beigetragen, eine schwierige Zeit in der Spieleindustrie zu überstehen. Das Team von The Powell Group wird sicherstellen, dass Humble Games eine solide Grundlage für den Erfolg hat und die Marke weiterhin die Kreativität im Bereich der Indie-Spiele fördert.“