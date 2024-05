Hundred Star Games: Gerücht: Publishing Deal mit Xbox Games Studios

Autor:, in / Hundred Star Games

Die beiden Mitbegründer von Rocksteady Studios (Batman: Arkham-Reihe), Sefton Hill und Jamie Walker, gründeten Anfang Januar mit Hundred Star Games ihr eigenes Studio für AAA-Spiele.

Über ihr erstes Projekt ist offiziell bisher nichts bekannt, doch Exputer will mehr wissen. So soll das erste Projekt laut Bericht ein AAA-Einzelspieler-Action-Adventure in Unreal Engine 5 sein.

Hundred Games soll weiterhin eine Partnerschaft mit Xbox Games Studios eingegangen sein, was für die Entwicklung des noch jungen Studios ein großer Schritt bedeuten würde. Xbox Game Studios würde damit das Spiel finanzieren und als Publisher auftreten.

Die Frage, ob das Spiel exklusiv für Xbox und PC erscheinen wird, kann angesichts des jüngsten Ansatzes zu Multiplattform-Veröffentlichungen von Microsoft derzeit nicht beantwortet werden.

Bei Hundred Star Games sollen etwa 100 Leute arbeiten. 20 davon waren zuvor bei Rocksteady.