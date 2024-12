Hunt: Showdown 1896: In Kürze im Xbox Game Pass

Post Malone’s Murder Circus gibt Release-Datum bekannt, mit dem bisher größten Hunt: Showdown 1896-Event am 12. Dezember und der Xbox Game Pass-Integration.

Crytek und der neunfach mit Platin ausgezeichnete Künstler Post Malone freuen sich, bekanntzugeben, dass das neueste In-Game-Event von Hunt: Showdown 1896 namens „Post Malone’s Murder Circus“ am 12. Dezember 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird.

Dieses neue, zeitlich begrenzte Event transportiert Spieler in die wahnsinnige Welt des Karnevals, wo ein übernatürlicher Schauplatz mit einer mörderischen Geschichte seine Spuren in Bayou, Gulch und darüber hinaus hinterlässt. Post Malone’s Murder Circus lädt Spieler bis zum 10. Februar 2025 in das Zelt ein.

„Als wir hörten, dass Post Malone so ein riesiger Fan des Spiels ist, wussten wir, dass wir seine künstlerische Note in die Welt von Hunt bringen möchten“, so Scott Lussier, Spielentwickler von Hunt: Showdown 1896. „Post Malone’s Murder Circus“ hat eine dunkle Geschichte und übernatürliche Kräfte, die perfekt in die verdrehte Welt von Hunt passen, und wir können es kaum erwarten, die Spieler diesen Wahnsinn selbst erleben zu lassen.

Gleichzeitig wird Hunt: Showdown 1896 im Xbox Game Pass veröffentlicht, damit alle Abonnenten den neuen Murder Circus miterleben können.

Haupteigenschaften

Zusätzlich zu den verschiedenen neuen Zirkus-Grunt-Feinden und dem angsteinflößenden, zweiköpfigen Ursa Mortis-Bären gibt es auf dem Zirkusgeländer auch eine verrückte Wahrsagemaschine, die den Spielern mächtige Eigenschaften verleihen kann – aber gegen einen Preis. Auf Jäger, die sich auf die Bühne wagen, warten Belohnungen, aber sie müssen sich auch vor dem Unheil in Acht nehmen, das damit einhergeht.

Exklusiver neuer Content und Spielmechanismen rund um Murder Circus:

Zirkusspezifische Anlagen erscheinen auf allen Karten im Kopfgeldjagd-Modus

Mysteriöse Wahrsagemaschine – akzeptiert Schwurzeichen im Tausch gegen seltene Belohnungen.

Schießstand Einzigartige neue Feinde:

Ursa Mortis – ein herausfordernder KI-Gegner mit einem besonderen, angsteinflößenden Design.

Zirkus Grunts – neue KI-Grunt-Feinde, Mitglieder der Zirkustruppe, die mit thematischen Waffen, einzigartigen, schrägen Kostümen und und einzigartigem Sound Design ausgestattet sind.

Innovative Waffen, Varianten, Ausrüstung und Munition:

Schredder: Eine experimentelle, mythische Waffe, die beide Sägeblätter feuert. Diese prallen an harten Oberflächen ab, was Angriffe um die Ecke erlaubt – die Spieler müssen also einen kühlen Kopf bewahren!

Chu Ko Nu: Eine Repetierarmbrust mit hoher Schussrate

Die Lawson Delta-Karte feiert ihr Comeback in einem spannenden neuen Update. Und zusätzlich zu dieser immersiven Erfahrung kommt dieses Event mit zwei neuen Songs der Port Sulphur Band. Und es gibt noch viel mehr neue Funktionen und Erweiterungen, die wir bald bekannt geben.

Das Narrativ von Post Malone’s Murder Circus

Im Herzen von Post Malone’s Murder Circus steht ein reisender Zirkus, der einst von einem schick gekleideten Ringmeister dirigiert wurde. Er reiste nach Süden, um das Volk um sein Geld zu bringen, und verschaffte sich schnell einen düsteren Ruf.

Diebstahl, Entführungen, Betrug und Mord standen genauso auf dem Programm wie die normalen Zirkusvorstellungen, und schon bald musste der Zirkus dort auftreten, wo das Publikum nicht so wählerisch ist – oder moralisch. Aber dem Ringmeister wurde ein Heliostein geschenkt, ein verfluchtes Artefakt, das den Zirkus und alle, die ihm nahekommen, verdorben hat. Getrieben von seinem bösartigen Einfluss, ließ sich der Mörderzirkus in den Feuchtgebieten von Louisiana nieder und erschien im Mammon’s Gulch, wo er Jäger vor eine Reihe neuer Herausforderungen stellte.

Der ehemalige Ringmeister, der zum entthronten König wurde, ist auf der Jagd, den Heliostein zu finden und zu zerstören. Dabei bringt er andere mit sich – Kopfgeldjäger, Schurken und dich.

Das Post Malone’s Murder Circus-Event beginnt am 12. Dezember 2024 und läuft bis zum 10. Februar 2025. Spieler können das Update auf dem PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S herunterladen. Jäger, seid bereit, wenn sich der Vorhang öffnet!