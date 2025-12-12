Hunt: Showdown 1896: Post Malone’s Murder Circus Encore gestartet

Kurz nach der Feier zu 10 Millionen Spielern weltweit startet Crytek heute im Extraction Shoter Hunt: Showdown 1896 ein riesiges Ingame-Event, den Post Malone’s Murder Circus Encore.

Das Event findet in Zusammenarbeit mit dem 9-fach Diamond Certified Artist und Hunt-Superfan Post Malone statt und stürzt den Bayou zurück in eine Herrschaft des karnevalesken Terrors. Das Event erscheint mit dem umfangreichen Update 2.6, das eine Fülle an Inhalten, langerwarteten Features und Spieleverbesserungen bereithält. Post Malone’s Murder Circus Encore ist jetzt live auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Event läuft bis zum 9. Februar 2026.

Hier gibt es den Gameplay-Trailer:

Die Bühne ist frei für einen neuen chaotischen Kampf. Der ehemalige Zirkusdirektor, gespielt von Post Malone, wurde als brutaler Disciple of Death wiedergeboren und versucht, sein korrumpiertes Reich zurückzuerlangen. Der Schlüssel zu seinem Erfolg – das sagenumwobene Helio Stone-Artefakt – ist noch verloren und zieht die Hunters in einen frischen Konflikt, bei dem alte Gegner und neue Verbündete aufeinandertreffen.

Story-Herausforderungen und Anpassung des Spielerprofils

Ein spannendes neues Gameplay-System, die Story-Herausforderungen, bietet von der Narrative getriebenes Gameplay. Diese thematischen Kapitel erlauben es Spielern, die tiefe Lore des Spiels und die Hintergrundgeschichten der Hunter zu erkunden, während sie Belohnungen sammeln.

Das Feature erscheint mit zwei Geschichten: die zeitlich-limitierte Story On the Winds of Midwinter über Krampus, und die permanent kostenlose Geschichte An Acquired Taste, die einem Hunter namens Tennessee Morgan folgt. Dieses Feature fügt mit einer immer weiterwachsenden Bibliothek an Story-Herausforderungen eine neue Dimension der Progression hinzu.

Spieler können ihre Erfolge nun mit der neuen Spielerprofil-Anpassung zeigen.

Das System erlaubt es Huntern, eine einzigartige Identität durch Avatare, Titel, kosmetische Rahmen, Erfolgs-Badges und Stat-Trackern in Lobbys und den Death-Screens auszustellen. Jeder Gegner und Freund haben jetzt eine eigene Identität und die Errungenschaften werden Rivalen klar angezeigt. Die Entwickler freuen sich bereits darauf zu sehen, welche Ideen Spieler haben werden.

Neue Gameplay-Dynamiken

Update 2.6 führt den Statuseffekt „Nass” ein, wodurch eine neue strategische Ebene hinzukommt. Hunters, die tiefes Wasser durchqueren, werden durchnässt, wodurch sie schwerer entflammbar sind und ihre Gesundheit, im Gegenzug für lautere Schritte, sich besser verbessert.

Der neue Wurfgegenstand „Wasserflasche“ ermöglicht es Spielern, diesen Effekt strategisch einzusetzen, Feuer zu löschen und die feurigen Immolator-Gegner zu neutralisieren. Aber sie sollten kein Ölfeuer mit Wasser löschen, außer sie wollen sich verbrennen.

Ein stärkerer Gegner und Eventmerkmale

Das furchterregende, zweiköpfige Ursa Mortis-Monster ist zurückgekehrt. Aber dies ist keine simple Wiederauferstehung, es ist eine Evolution. Mit verstärkter Vitalität, erhöhtem Schaden und gefährlichen neuen Tricks verfolgt es seine Beute nun mit erschreckender List. Es kann durch Barrieren trampeln, ist immun gegen explosives Stagger und das abschreckende Brüllen kann Fallen zu früh auslösen.

Mit der Rückkehr des Zirkus können Spieler sich gleichzeitig mehreren Troupes anschließen, um mit Pledge-Marken einzigartige Eventmerkmale freizuschalten. Dazu gehören:

Die Knifethrower Troupe – Blademancer: Wenn Spieler in Dark Sight sind, sammeln sie automatisch Munition vor ihnen auf.

Die Mystic Troupe – Communion: Spieler opfern ihre eigene Gesundheit, um ein Teammitglied zu heilen und ihre Statuseffekte zu entfernen.

Die Trickshooter Troupe – Crack Shot: Verringert Weapon-Sway und verstärkt Iron-Sight-Zoom für Gewehre und Pistolen mit Schaft.

Verringert Weapon-Sway und verstärkt Iron-Sight-Zoom für Gewehre und Pistolen mit Schaft. Die Strongman Troupe – Bruiser: Verringert die Nahkampf-Ausdauerkosten und verringert das Zurückschrecken durch Schaden signifikant.

Verringert die Nahkampf-Ausdauerkosten und verringert das Zurückschrecken durch Schaden signifikant. Die Ringmaster Troupe – Corpse Seer: Bietet einen Dark Sight-Boost, wenn Spieler tote Hunter looten.

Verbessertes Teamplay und Nutzerfreundlichkeit

Eine große Überarbeitung des User-Interface und der Kommunikationstools soll die Koordination und Klarheit verbessern.

Der Karten-Bildschirm hat jetzt einen transparenten Hintergrund und ein neu-organisiertes Merkmale-Display. Das Ping-System und der Kompass wurden neu design, wodurch Spieler mehrere Kontext-sensitive Ping Marker auf Objekten in der Welt, wie Ammo-Kisten und Fallen, platzieren können, welche für bessere taktische Planung auf einem neuen intuitiven Kompass sichtbar sind.

Ein besser zugänglicher und ausgewogener Bayou

Es gibt signifikante Balancing-Änderungen und Onboarding-Verbesserungen:

Brenn-Merkmale wie Relentless, Remedy und Rampage können nicht mehr gestacked werden, um übermächtige Kombinationen zu verhindern.

Verbesserungen für neue Spieler, die nach skalierbaren Anfangs-Gameplay suchen, sind ebenfalls im Update enthalten.

Mehr Fixes und Polish

Update 2.6 bringt Stabilität und Polish, indem es eine lange Liste a Bugs und Problem angeht, die von der Community aufgezeigt wurden. Mehr Details und die gesamte Änderungsliste gibt es in den Patch Notes.

Post Malone’s Murder Circus Encore enthält einen eigenen Battle Pass, der es Spielern erlaubt aufzusteigen, indem sie Herausforderungen meistern und mit den neuen Inhalten interagieren, wie dem High Striker Booth.

Durch das Verdienen von eventpunkten, schalten die Spieler eine Menge exklusiver Belohnungen frei, darunter kosmetische Gegenstände und Waffen, die zum makabren Festival passen.

Vorhang auf!

Der Bayou war noch nie dynamischer, anpassbarer oder gefährlicher. Spieler können der Jagd im großen Zelt beitreten, die Story-Herausforderungen verfolgen, sich gegenüber den andere Huntern bekannt machen und die festliche Zeit genießen.

Post Malone’s Murder Circus Encore ist ab sofort bis zum 9. Februar 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.