Hunt: Showdown 1896: Post Malone’s Murder Circus eröffnet

Der neunfach mit Platin ausgezeichnete Musiker und passionierte Gamer Post Malone verleiht dem Extraction-Shooter-Genre seine eigene Note, mit dem größten „Hunt: Showdown 1896“-Event, das es je gegeben hat – Post Malone’s Murder Circus!

Post Malone bringt eine einzigartige Mischung an musikalischer Artistik und übernatürlichem Horror nach Bayou, Gulch und darüber hinaus. Er tritt in die Rolle des verstoßenen Ringmeisters, der zu einem entthronten König wird – dem Herrn des Zirkus und der menschlichen Skurrilität, die diese verrückte Truppe ausmachen.

Post Malone sagt über seine Leidenschaft für „Hunt: Showdown 1896“: „Du bist entweder zu hundert Prozent dabei oder du bist raus. Ich könnte diesen Typen entweder umhauen und erledigen, oder komplett verletzbar sein… Ich zittere in jedem Spiel, weil das einfach geil ist. Und wenn du es hinbekommst, dann fühlst du dich wie der beste Spieler auf der ganzen Welt.“

Post Malone’s Murder Circus hat auch ein neues Monster: verwaiste Bärjunge, die zu einer unnatürlichen, zweiköpfigen Bestie wurden, der Ursa Mortis. Mit entstellten Körpern und Geistern, die durch den Heliostein in einen wilden Hunger versetzt wurden, schleicht der monströse Bär über das Zirkusgelände, stürzt sich auf die Jäger und greift sie mit einem tödlichen Brüllen an.

Mit der Kollaboration wird eine Reihe an Jäger-Skins, Waffenvarianten, Feinden und vieles mehr eingeführt. Spieler sind eingeladen, eine surreale Karneval-Ästhetik zu erleben, in der das düstere historische Setting auf Extraction-Shooter-Mechanismen und den einzigartigen Stil des Künstlers trifft.

Scott Lussier, Spieleentwickler für Hunt: Showdown 1896 über die Kollaboration:

„Wir freuen uns, die Möglichkeit zu haben, mit so einem passionierten und bekannten Hunt-Fan wie Post Malone zusammenzuarbeiten. Bei Hunt: Showdown 1896 ging es schon immer darum, ein fesselndes Spielerlebnis mit hohem Risiko zu schaffen. Und mit Post Malone’s Murder Circus bringen wir ein neues Level an Intensität und dunkler Unterhaltung in das Hunt-Universum.“