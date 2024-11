Hunt: Showdown 1896: Zusammenarbeit mit Post Malone

Crytek freut sich, heute eine exklusive Q&A-Session mit Post Malone zu präsentieren, der nicht nur mit Platin ausgezeichnet wurde, sondern auch ein passionierter Gamer ist.

Im Video spricht Post Malone mit dem Spieleentwickler Scott Lussier über außergewöhnliche Spieleerfahrungen, neue Eigenschaften und vieles mehr – nicht zuletzt über seine kommende Zusammenarbeit mit dem hochgelobten Spiel Hunt: Showdown 1896.

Den meisten als Chartstürmer bekannt, hat sich Post Malone auch in der Gaming-Szene einen Namen gemacht und teilt hier seine große Leidenschaft für Hunt: Showdown 1896 mit uns. Dabei verrät er, wie ein guter Freund das Spiel nebenbei erwähnte und ihn so mit seiner Begeisterung ansteckte.

„Ich hab durch meinen Kumpel damit angefangen“, erzählt Post Malone. „Wenn ich jetzt auf Reisen bin und nicht spielen kann, fehlt mir das immer. Insgesamt hab ich wahrscheinlich schon an die 400 Stunden Spielzeit investiert.“ Auf die Frage, was ihn an Hunt so fasziniert, erklärt Post: „Ich liebe den starken Realitätsbezug. Alles geht wahnsinnig schnell, du kannst jemanden mit einem Schuss umlegen. Die Waffen sind unglaublich. Die Skins sind unglaublich. Und ich dachte mir so: Okay, das probiere ich aus. Und als ich zum ersten Mal mit dem Necromancer gespielt habe, dachte ich nur: Das ist das beste Spiel überhaupt!“

Für diese einzigartige Zusammenarbeit, die erste dieser Art, erzählt Post Malone davon, welches komplett neue Erlebnis Spieler schon bald mit ihm in Hunt erwartet.

Während der Q&A-Session können Fans außerdem Post Malones ganz eigenen Gaming-Stil erleben. Der Künstler spricht über sein Vorgehen, wenn es um risikoreiche Extraction-Shooter-Kämpfe geht, verrät persönliche Strategien sowie besondere Momente aus Louisianas Bayou und der neuen Colorado-Welt, Mammon’s Gulch.

Hier erhalten Fans einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Dazu gehört auch ein Auszug aus den Dime-Store-Romanen (unten), in denen erste Hinweise zu den geplanten Releases warten.

Mehr Informationen zu der aufregenden Kollaboration zwischen Hunt: Showdown 1896 und seinem größten Fan Post Malone folgen in den nächsten Tagen!

Die Ballade von Post Malone

Es heißt, er kam aus den Bergen Georgias, hoch aus dem Norden an der Grenze zu Tennessee. Inmitten jener wilden Tage trat er aus den Wäldern, eine Gitarre über den Schultern und einen Traum im Kopf. Es trieb ihn von Stadt zu Stadt, wo er Lieder voller Stärke sang, Lieder, die zu jenen sprachen, die einsam, verzweifelt und sonderbar waren. In jeder Stadt, die er durchquerte, schlossen sich ihm ein, zwei oder gar fünf solcher Außenseiter an. Er bat sie nie um etwas, und er bot ihnen nichts. Doch sie vertrauten ihm und gingen mit. Bald war er nicht mehr nur ein Mann mit einem Lied auf den Lippen. Stattdessen reiste eine Truppe, ein Zirkus voller Leute, die dort zu ihrer Rolle fanden, die das Schicksal für sie bestimmt hatte. Irgendwann waren es so viele, dass sich ihnen sogar echte Zirkustruppen anschlossen. Das ließ sie glaubwürdig erscheinen, zumindest nach außen hin.

Der Zirkus folgte den Straßen, wohin es ihn auch zog. Und mit der Zeit erarbeitete er sich einen Ruf. Ein wenig schmutzig war er, ein wenig gefährlich. Auf der Bühne sang er und begeisterte die Damen, doch hinter den Zelten, in dunklen Gassen, gingen düstere Dinge vor sich.